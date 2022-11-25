https://ria.ru/20221125/germaniya-1834362788.html

Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители

Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители - РИА Новости, 25.11.2022

Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители

Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:09

2022-11-25T21:09

2022-11-25T21:09

элизабет борн

олаф шольц

германия

франция

бундестаг германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20245/47/202454738_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_fb54ac15ba337dfc439bb00fba9fce60.jpg

БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн.Чтобы запланированные меры, как и планировалось, были приняты в следующем году, их внесут в декабре для дальнейшего согласования в Бундестаг и Бундесрат.Пакеты мер изначально должны были вступить в силу с марта следующего года, однако ранее кабмин ФРГ принял решение, что они будут иметь обратную силу и начнут действовать с января.Ограничение цен коснется предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных домохозяйств.

https://ria.ru/20221121/germaniya-1833075203.html

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

элизабет борн, олаф шольц, германия, франция, бундестаг германии