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Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители - РИА Новости, 25.11.2022
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Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители
Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители - РИА Новости, 25.11.2022
Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители
Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:09
2022-11-25T21:09
элизабет борн
олаф шольц
германия
франция
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн.Чтобы запланированные меры, как и планировалось, были приняты в следующем году, их внесут в декабре для дальнейшего согласования в Бундестаг и Бундесрат.Пакеты мер изначально должны были вступить в силу с марта следующего года, однако ранее кабмин ФРГ принял решение, что они будут иметь обратную силу и начнут действовать с января.Ограничение цен коснется предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных домохозяйств.
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элизабет борн, олаф шольц, германия, франция, бундестаг германии
Элизабет Борн, Олаф Шольц, Германия, Франция, Бундестаг Германии
21:09 25.11.2022
 
Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители

Шольц: правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваСитуация в Берлине
Ситуация в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн.
"Кабинет министров утвердил важное решение в циркулярном порядке: мерам по снижению цен на газ, электричество и тепло быть. Мы введём лимитные цены на энергию, чтобы граждане справились с новыми вызовами", - сообщил Шольц.
Чтобы запланированные меры, как и планировалось, были приняты в следующем году, их внесут в декабре для дальнейшего согласования в Бундестаг и Бундесрат.
Пакеты мер изначально должны были вступить в силу с марта следующего года, однако ранее кабмин ФРГ принял решение, что они будут иметь обратную силу и начнут действовать с января.
Ограничение цен коснется предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных домохозяйств.
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