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"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии
"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии - РИА Новости, 25.11.2022
"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии
Десятки автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства.
2022-11-25T15:01
2022-11-25T15:01
2022-11-25T15:01
германия
экономика
видео
электричество
санкции
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Жители просят снизить цены на электричество и газ. Стоимость энергоресурсов повысилась после введения санкций против России, уверены активисты. В последние месяцы резкий рост цен поставил многие компании Германии на грань банкротства. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию и сократить счета потребителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии
Десятки автомобилей проехались по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства. Жители просят снизить цены на электричество и газ. Стоимость энергоресурсов повысилась после введения санкций против России, уверены активисты.
В последние месяцы резкий рост цен поставил многие компании Германии на грань банкротства.
Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию и сократить счета потребителей.
2022-11-25T15:01
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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германия, экономика, видео, электричество, санкции, видео
Германия, Экономика, Видео, Электричество, Санкции
"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии
Десятки автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства.