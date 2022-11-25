https://ria.ru/20221125/germaniya-1834230811.html

"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии

"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии - РИА Новости, 25.11.2022

"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии

Десятки автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства.

2022-11-25T15:01

2022-11-25T15:01

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германия

экономика

видео

электричество

санкции

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Жители просят снизить цены на электричество и газ. Стоимость энергоресурсов повысилась после введения санкций против России, уверены активисты. В последние месяцы резкий рост цен поставил многие компании Германии на грань банкротства. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию и сократить счета потребителей.

германия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии Десятки автомобилей проехались по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства. Жители просят снизить цены на электричество и газ. Стоимость энергоресурсов повысилась после введения санкций против России, уверены активисты. В последние месяцы резкий рост цен поставил многие компании Германии на грань банкротства. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию и сократить счета потребителей. 2022-11-25T15:01 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, экономика, видео, электричество, санкции, видео