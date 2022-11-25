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"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии - РИА Новости, 25.11.2022
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"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии
"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии - РИА Новости, 25.11.2022
"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии
Десятки автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства.
2022-11-25T15:01
2022-11-25T15:01
германия
экономика
видео
электричество
санкции
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Жители просят снизить цены на электричество и газ. Стоимость энергоресурсов повысилась после введения санкций против России, уверены активисты. В последние месяцы резкий рост цен поставил многие компании Германии на грань банкротства. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию и сократить счета потребителей.
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"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии
Десятки автомобилей проехались по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства. Жители просят снизить цены на электричество и газ. Стоимость энергоресурсов повысилась после введения санкций против России, уверены активисты. В последние месяцы резкий рост цен поставил многие компании Германии на грань банкротства. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию и сократить счета потребителей.
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германия, экономика, видео, электричество, санкции, видео
Германия, Экономика, Видео, Электричество, Санкции
"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии
Десятки автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства.
2022-11-25T15:01
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15:01 25.11.2022
 

"Прекратите санкции". Автомобильные протесты в Германии

Читать ria.ru в
Десятки автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга в знак протеста против энергетической политики правительства.
Жители просят снизить цены на электричество и газ. Стоимость энергоресурсов повысилась после введения санкций против России, уверены активисты. В последние месяцы резкий рост цен поставил многие компании Германии на грань банкротства. Правительство планирует пакет в 200 миллиардов евро, чтобы ограничить расходы на энергию и сократить счета потребителей.
 
ГерманияЭкономикаВидеоЭлектричествоСанкции
 
 
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