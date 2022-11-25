https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html

Французы призвали Зеленского к разделу Украины

Французы призвали Зеленского к разделу Украины - РИА Новости, 25.11.2022

Французы призвали Зеленского к разделу Украины

Читатели французского издания Le Figaro жестко отреагировали на виртуальное выступление Владимира Зеленского на заседании ООН. Свое мнение они высказали в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T06:00

2022-11-25T06:00

2022-11-25T06:00

в мире

владимир зеленский

украина

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франция

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro жестко отреагировали на виртуальное выступление Владимира Зеленского на заседании ООН. Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье.В среду Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после очередных ударов по объектам украинской инфраструктуры, состоявшихся во вторник, в результате которых в ряде городов, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество."Гражданская инфраструктура Донецка подвергается нападениям уже 8 лет, это преступление против чего?", - задался вопросом Pampelonne."Бедные украинцы плохо стартовали с этим клоуном!" - заявил третий комментатор."Этот сумасшедший Зеленский мне абсолютно ненавистен, и я знаю все больше и больше французов, которые придерживаются того же мнения. И не говорите нам, что Россия угрожает остальной Европе", - подчеркнул Hijokemqihuguy.

https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1833882584.html

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в мире, владимир зеленский, украина, оон, франция, россия