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Французы призвали Зеленского к разделу Украины - РИА Новости, 25.11.2022
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Французы призвали Зеленского к разделу Украины
Французы призвали Зеленского к разделу Украины - РИА Новости, 25.11.2022
Французы призвали Зеленского к разделу Украины
Читатели французского издания Le Figaro жестко отреагировали на виртуальное выступление Владимира Зеленского на заседании ООН. Свое мнение они высказали в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T06:00
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в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro жестко отреагировали на виртуальное выступление Владимира Зеленского на заседании ООН. Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье.В среду Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после очередных ударов по объектам украинской инфраструктуры, состоявшихся во вторник, в результате которых в ряде городов, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество."Гражданская инфраструктура Донецка подвергается нападениям уже 8 лет, это преступление против чего?", - задался вопросом Pampelonne."Бедные украинцы плохо стартовали с этим клоуном!" - заявил третий комментатор."Этот сумасшедший Зеленский мне абсолютно ненавистен, и я знаю все больше и больше французов, которые придерживаются того же мнения. И не говорите нам, что Россия угрожает остальной Европе", - подчеркнул Hijokemqihuguy.
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в мире, владимир зеленский, украина, оон, франция, россия
В мире, Владимир Зеленский, Украина, ООН, Франция, Россия
06:00 25.11.2022
 
Французы призвали Зеленского к разделу Украины

Читатели Le Figaro призвали Зеленского к разделу Украины, чтобы помешать ее исчезновению

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro жестко отреагировали на виртуальное выступление Владимира Зеленского на заседании ООН. Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье.
В среду Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после очередных ударов по объектам украинской инфраструктуры, состоявшихся во вторник, в результате которых в ряде городов, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество.
"Кто ему (Зеленскому – Прим. ред.) скажет, что он не в супер-продукции Netflix и что он ведет Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел Украины сейчас, либо он приведет к исчезновению независимой Украины", - отметил al core.
"Гражданская инфраструктура Донецка подвергается нападениям уже 8 лет, это преступление против чего?", - задался вопросом Pampelonne.
"Бедные украинцы плохо стартовали с этим клоуном!" - заявил третий комментатор.
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"Этот сумасшедший Зеленский мне абсолютно ненавистен, и я знаю все больше и больше французов, которые придерживаются того же мнения. И не говорите нам, что Россия угрожает остальной Европе", - подчеркнул Hijokemqihuguy.
 
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