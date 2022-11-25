https://ria.ru/20221125/gaz-1834104862.html

В ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок

В ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок - РИА Новости, 25.11.2022

В ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок

Министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, посвященном результатам... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T06:48

2022-11-25T06:48

2022-11-25T07:18

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кадри симсон

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, посвященном результатам неформальной встречи в Брюсселе.Страны блока условились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ. При этом не уточняется, что означает термин "российский газ" — будет ли таковым считаться топливо, добытое в России и приобретенное через посредников.Механизм предполагает, что газовые компании представят Еврокомиссии данные о своих потребностях, власти Евросоюза наймут посредника, который рассчитает запросы и займется поиском поставщика.Механизм ограничения цен на газРанее министры энергетики стран Евросоюза предварительно договорились о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF. Эти шаги, как говорится в заявлении Совета ЕС, повысят солидарность стран в случае возникновения чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, а также обеспечат лучшую координацию совместных закупок этого энергоресурса.Кроме того, эти меры призваны ограничить волатильность цен на голубое топливо, а также установить надежные бенчмарки для его стоимости. Согласно проекту постановления, члены Евросоюза "введут ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF", что позволит предотвратить чрезмерное движение стоимости энергоресурса.Во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Новый механизм ограничения скачков цен на топливо могут активировать с 1 января 2023 года. Как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны союза сильно расходятся в мнениях относительно уровня предела для цены газа, который предложила Еврокомиссия.Влияние на рынокОценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы исходим пока из установки президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединяться к "потолку". Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию", — отметил представитель Кремля.По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий.Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А Соединенные Штаты, продавливая полный отказ Евросоюза от российских энергоносителей и других ресурсов, провоцируют процесс деиндустриализации региона.

https://ria.ru/20221123/gaz-1833803367.html

https://ria.ru/20221123/gaz-1833571354.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, европа, владимир путин, кадри симсон