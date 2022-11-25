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В ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок - РИА Новости, 25.11.2022
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В ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок
В ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок - РИА Новости, 25.11.2022
В ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок
Министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, посвященном результатам... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T06:48
2022-11-25T07:18
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
европа
владимир путин
кадри симсон
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, посвященном результатам неформальной встречи в Брюсселе.Страны блока условились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ. При этом не уточняется, что означает термин "российский газ" — будет ли таковым считаться топливо, добытое в России и приобретенное через посредников.Механизм предполагает, что газовые компании представят Еврокомиссии данные о своих потребностях, власти Евросоюза наймут посредника, который рассчитает запросы и займется поиском поставщика.Механизм ограничения цен на газРанее министры энергетики стран Евросоюза предварительно договорились о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF. Эти шаги, как говорится в заявлении Совета ЕС, повысят солидарность стран в случае возникновения чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, а также обеспечат лучшую координацию совместных закупок этого энергоресурса.Кроме того, эти меры призваны ограничить волатильность цен на голубое топливо, а также установить надежные бенчмарки для его стоимости. Согласно проекту постановления, члены Евросоюза "введут ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF", что позволит предотвратить чрезмерное движение стоимости энергоресурса.Во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Новый механизм ограничения скачков цен на топливо могут активировать с 1 января 2023 года. Как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны союза сильно расходятся в мнениях относительно уровня предела для цены газа, который предложила Еврокомиссия.Влияние на рынокОценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы исходим пока из установки президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединяться к "потолку". Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию", — отметил представитель Кремля.По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий.Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А Соединенные Штаты, продавливая полный отказ Евросоюза от российских энергоносителей и других ресурсов, провоцируют процесс деиндустриализации региона.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, европа, владимир путин, кадри симсон
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Европа, Владимир Путин, Кадри Симсон
06:48 25.11.2022 (обновлено: 07:18 25.11.2022)
 
В ЕС договорились об исключении российского газа из совместных закупок

ЕК: страны ЕС условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, посвященном результатам неформальной встречи в Брюсселе.
Страны блока условились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ. При этом не уточняется, что означает термин "российский газ" — будет ли таковым считаться топливо, добытое в России и приобретенное через посредников.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 22:45
FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки
Механизм предполагает, что газовые компании представят Еврокомиссии данные о своих потребностях, власти Евросоюза наймут посредника, который рассчитает запросы и займется поиском поставщика.

Механизм ограничения цен на газ

Ранее министры энергетики стран Евросоюза предварительно договорились о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF. Эти шаги, как говорится в заявлении Совета ЕС, повысят солидарность стран в случае возникновения чрезвычайной ситуации и дефицита поставок газа, а также обеспечат лучшую координацию совместных закупок этого энергоресурса.
Кроме того, эти меры призваны ограничить волатильность цен на голубое топливо, а также установить надежные бенчмарки для его стоимости. Согласно проекту постановления, члены Евросоюза "введут ограничение цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF", что позволит предотвратить чрезмерное движение стоимости энергоресурса.
Во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила установить максимальную стоимость месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. Новый механизм ограничения скачков цен на топливо могут активировать с 1 января 2023 года. Как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны союза сильно расходятся в мнениях относительно уровня предела для цены газа, который предложила Еврокомиссия.
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:33
"Это шутка": в ЕС нарастает недовольство из-за потолка цен на газ из России

Влияние на рынок

Оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы исходим пока из установки президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединяться к "потолку". Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию", — отметил представитель Кремля.
По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А Соединенные Штаты, продавливая полный отказ Евросоюза от российских энергоносителей и других ресурсов, провоцируют процесс деиндустриализации региона.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 08:00
Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ
 
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