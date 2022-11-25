https://ria.ru/20221125/fizlitsa-inoagenty-1834364193.html
Минюст включил Ройзмана* и адвоката Новикова* в реестр физлиц-иноагентов
Минюст включил Ройзмана* и адвоката Новикова* в реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 25.11.2022
Минюст включил Ройзмана* и адвоката Новикова* в реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, адвоката Илью Новикова* РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:14
2022-11-25T21:14
2022-11-25T22:25
евгений ройзман
россия
илья новиков
екатеринбург
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, адвоката Илью Новикова* и еще четырех человек, следует из соответствующего списка ведомства.В частности, согласно данным из базы ведомства, в реестр также включены Виталий Колин*, Анна Монгайт*, Александра Гармажапова* и Федор Телин*.В списке уточняется, что все они включены в списки за "осуществление политической деятельности", а финансирование велось с Украины, а в случае Монгайт* — еще и из Латвии.Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов включена журналистка Любовь Григорьева**.При этом в октябре Минюст РФ сообщал, что исключил из реестра СМИ-иноагентов Виталия Ковина*, так как в течение года он не получал финансирование из иностранных источников. Сейчас же он включен в реестр физлиц-иноагентов.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.** СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20221125/makarevich-1834144525.html
https://ria.ru/20221125/inoagenty-1834320482.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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евгений ройзман, россия, илья новиков, екатеринбург, министерство юстиции рф (минюст россии)
Евгений Ройзман, Россия, Илья Новиков, Екатеринбург, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
21:14 25.11.2022 (обновлено: 22:25 25.11.2022)
Минюст включил Ройзмана* и адвоката Новикова* в реестр физлиц-иноагентов
Минюст включил Ройзмана, Новикова и еще четверых человек в реестр физлиц-иноагентов