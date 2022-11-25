https://ria.ru/20221125/filosofiya-1832180739.html

Названы победители Международной олимпиады по философии

Названы победители Международной олимпиады по философии - РИА Новости, 25.11.2022

Названы победители Международной олимпиады по философии

Студенты из России, Германии и Испании стали победителями Международной студенческой олимпиады по философии, организаторами которой выступили БФУ им. И. Канта и РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:05

2022-11-25T17:05

2022-11-25T17:09

общество

алексей козырев

иммануил кант

россия

калининград

белоруссия

балтийский федеральный университет

белградский университет

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КАЛИНИНГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Студенты из России, Германии и Испании стали победителями Международной студенческой олимпиады по философии, организаторами которой выступили БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Имена шести победителей и двенадцати призеров были названы на торжественной церемонии в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде, сообщает корреспондент РИА Новости."Олимпиада показала открытость философии миру, его насущным проблемам, открытость друг другу молодых философов, которые приехали из разных стран, а также регионов России. Интерес к олимпиаде показывает, что философия актуальна для современности, а в эпоху перемен ее значимость только повышается", – подчеркнул ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров, открывая церемонию награждения.Шесть победителей, в числе которых Александр Собка (СпбГУ, Россия), Денис Стельмахов (ЮФУ, Россия), Юлия Федотова (МГУ им. Ломоносова, Россия), Вячеслав Пятаков (ВШЭ, Россия), Хуан Вильяльба Сориано (Мадридский дистанционный университет, Испания), Аббас Джонг (Берлинский университет Гумбольдта, Германия) и двенадцать призеров олимпиады получили дипломы и ценные призы на торжественной церемонии награждения в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде.По словам председателя жюри, и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексея Козырева, Международная олимпиада по философии среди студентов проводилась в России впервые и связана с подготовкой к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, чье имя одно из знаковых в мировой философии.Значимость олимпиады подчеркнул и член жюри, кандидат философских наук, доцент Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ им. И. Канта Алексей Богомолов.По словам организаторов, в состязаниях приняли участие не только студенты философских факультетов, но и будущие юристы, социологи, экономисты, педагоги, математики, культурологи, теологи и т.д.Олимпиада, в которой приняли участие студенты из 30 регионов России и 10 иностранных государств (Белоруссия, Индия, Германия, Испания, Казахстан, Киргизия, Китай, Вьетнам, Словакия, Узбекистан) проходила в гибридном формате в два этапа. Первый этап проводился заочно в формате эссе по предложенным темам, самыми популярными из которых стали современная нейрофилософия и проблема искусственного интеллекта.Второй тур уже в очном формате, в котором приняли участие 75 студентов, проходил в Калининграде в двух номинациях на выбор финалистов: представление авторской работы ("аналитической записки") по утвержденной оргкомитетом тематике или защита доклада-презентации по популяризации современных достижений философии."Самое важное то, что участники олимпиады пытались представить свое оригинальное видение решений заявленных проблем. Да, у кого-то это получилось очень хорошо, у кого-то вышло чуть хуже. Но запомнились, главным образом, именно самостоятельность и высокий уровень критического мышления", - отметил Алексей Богомолов.Жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова, БФУ им. И. Канта, СПбГУ, греческого Университета Аристотеля в Салониках, Белградского университета и Пекинского педагогического университета, выбрали шесть победителей и двенадцать призеров олимпиады.По словам членов жюри, работы участников оценивали сразу по ряду критериев: актуальность, основательность, самостоятельность, оригинальность, логичность, критичность мысли и стиль изложения."Самый важный критерий – это вкус, стремление избежать нарушения меры: оригинальность может превращаться в вычурность, самонадеянность, пренебрежение к факту, контексту. Поэтому для меня, как для историка философии, важна включенность исследователя в определенную традицию философствования, готовность разделить ответственность за высказанные идеи", - рассказал Алексей Козырев.Как отметили в организаторы, все победители и призеры олимпиады получили призы. Они смогут опубликовать свои конкурсные работы в журнале "Кантовский сборник" (индексируется в Scopus), получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру на философские направления в БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также победители в качестве приза ноутбуки.

https://na.ria.ru/20211018/bfu-kant-1754703688.html

https://na.ria.ru/20211026/bfu_kampus-1756157048.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/1813968307.html

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