https://ria.ru/20221125/evropa-1834249143.html

В Китае рассказали, как европейцы заплатят за решение Европарламента

В Китае рассказали, как европейцы заплатят за решение Европарламента - РИА Новости, 25.11.2022

В Китае рассказали, как европейцы заплатят за решение Европарламента

Европарламент объявил Россию "государством-спонсором терроризма" лишь из-за жажды власти, за которое ЕС придется заплатить деньгами и собственной... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:47

2022-11-25T15:47

2022-11-25T15:47

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европарламент объявил Россию "государством-спонсором терроризма" лишь из-за жажды власти, за которое ЕС придется заплатить деньгами и собственной независимостью, пишет Global Times.Как указал автор, данное решение носит в большей мере символический характер и не заденет Москву, поскольку у ЕС нет подкрепляющего его юридического механизма.Издание утверждает, что ЕП на протяжении многих лет принимал подобные резолюции из-за жажды власти и влияния, и такими действиями также пытается оказывать влияние на другие принимающие решения органы Евросоюза.В статье посчитали, что резолюция контрпродуктивна, поскольку она мешает попыткам найти конструктивный выход из украинского кризиса и препятствует созданию здоровой среды безопасности для европейцев.Согласно материалу, США, которых считают главной причиной конфликта, не заинтересованы в том, чтобы помогать Украине в достижении "полной победы", а хотят, чтобы пламя конфликта горело как можно дольше.По мнению издания, эта резолюция не обязывает европейские страны к определенным действиями, и они не станут из-за нее разрывать отношения с Россией.Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221125/gaz-1834104862.html

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владимир путин, россия, украина, европарламент, евросоюз, китай, в мире