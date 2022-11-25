В Китае рассказали, как европейцы заплатят за решение Европарламента
GT: Европарламент объявил Россию "спонсором терроризма" из-за жажды власти
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европарламент объявил Россию "государством-спонсором терроризма" лишь из-за жажды власти, за которое ЕС придется заплатить деньгами и собственной независимостью, пишет Global Times.
Как указал автор, данное решение носит в большей мере символический характер и не заденет Москву, поскольку у ЕС нет подкрепляющего его юридического механизма.
Издание утверждает, что ЕП на протяжении многих лет принимал подобные резолюции из-за жажды власти и влияния, и такими действиями также пытается оказывать влияние на другие принимающие решения органы Евросоюза.
В статье посчитали, что резолюция контрпродуктивна, поскольку она мешает попыткам найти конструктивный выход из украинского кризиса и препятствует созданию здоровой среды безопасности для европейцев.
По мнению издания, эта резолюция не обязывает европейские страны к определенным действиями, и они не станут из-за нее разрывать отношения с Россией.
"Но борьба будет продолжаться, будет литься кровь, а европейцы станут больше платить за газ и отопление. Хотя какое отношение все это имеет к членам Европарламента? Они просто получат больше голосов. Они не глупцы, они утонченные эгоисты", — говорится в материале.
Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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