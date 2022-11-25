https://ria.ru/20221125/energiya-1834286531.html
В Нижегородской области нарушилось электроснабжение из-за непогоды
В Нижегородской области нарушилось электроснабжение из-за непогоды - РИА Новости, 25.11.2022
В Нижегородской области нарушилось электроснабжение из-за непогоды
Неблагоприятные погодные явления в Нижегородской области сохраняются, энергетики сообщают о новых отключениях электроснабжения, в том числе из-за повторных... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:04
2022-11-25T17:04
2022-11-25T17:04
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Неблагоприятные погодные явления в Нижегородской области сохраняются, энергетики сообщают о новых отключениях электроснабжения, в том числе из-за повторных повреждений ранее восстановленных линий электропередачи (ЛЭП), говорится в сообщении компании.Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра за прошедшие пять суток вызвал нарушения электроснабжения в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов РФ."В Нижегородской области сохраняются неблагоприятные погодные явления, включая многосантиметровую (5-8 см) наледь на проводах и деревьях после ледяного дождя. В результате в отдельных районах региона фиксируются новые локальные отключения электроснабжения, в том числе из-за повторных повреждений ранее восстановленных ЛЭП, вследствие падения веток и стволов, обрывов проводов", - говорится в сообщении. Количество оставшихся без электричества компания не уточняет.Энергетики ведут восстановительные работы круглосуточно, энергоснабжение социально значимых объектов находится под особым контролем. Всего задействовано 149 бригад (596 человек) и 157 единиц техники, в том числе из других регионов - Кировской, Костромской, Ярославской областей, Марий Эл и Удмуртии. Также задействовано 27 резервных источников электроснабжения.Помимо этого дополнительно формируются еще 30 бригад из других областей. Мероприятия будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения, сообщают в компании.
https://ria.ru/20221123/aeroporty-1833582380.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834204475.html
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происшествия, жкх, нижегородская область, россия, ярославская область
Происшествия, ЖКХ, Нижегородская область, Россия, Ярославская область
В Нижегородской области нарушилось электроснабжение из-за непогоды
В Нижегородской области непогода привела к новым отключениям энергоснабжения