Эксперты рассказали о спросе и ценах на новогодние туры в Египет
Спрос на новогодние туры в Египет снизился по сравнению с прошлым годом, а цены выросли
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. По данным экспертов, число бронирований отелей Египта на зимние праздники в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщает TourDom.ru.
Сниженный спрос турагенты связывают с периодом неопределенности в октябре, когда путешественники традиционно начинают планировать отдых на новогодних каникулах.
По данным сети "Слетать.ру", уровень продаж путевок на Новый год начал расти только сейчас, и, если ситуация будет стабильной, то к концу декабря он, скорее всего, доберется до стандартной отметки. Еще один фактор, снизивший интерес путешественников к Египту, – открытие рейсов на более привлекательные для многих курорты Таиланда.
"Долгое время это направление было недоступно, и, как только начали продавать первые билеты, люди стали бронировать именно новогодние даты. По сравнению с побережьем Красного моря на Пхукете и в Паттайе более комфортная погода и отельная база сильнее", – подчеркнула руководитель международных проектов компании Любовь Воронина.
По данным сервиса онлайн-бронирования Level.Travel, Египет на новогодние каникулы выбирают 40 процентов российских туристов. Большинство из них планируют отдыхать семь-десять дней, еще 11 процентов бронируют двухнедельное путешествие и только три процента покупают короткие поездки всего на три-пять дней. дней.
Больше половины едут в Шарм-эш-Шейх (54 процента), примерно 45 процентов путешественников – в Хургаду.
Средняя цена новогоднего тура в Египет составляет 179,8 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Level.Travel. В "Слетать.ру" отметили, что средний чек составляет 189,9 тысячи рублей, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.