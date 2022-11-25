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Эксперты рассказали о спросе и ценах на новогодние туры в Египет - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221125/egipet-1834123546.html
Эксперты рассказали о спросе и ценах на новогодние туры в Египет
Эксперты рассказали о спросе и ценах на новогодние туры в Египет - РИА Новости, 25.11.2022
Эксперты рассказали о спросе и ценах на новогодние туры в Египет
По данным экспертов, число бронирований отелей Египта на зимние праздники в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:51
2022-11-25T14:51
туризм
туризм
новости - туризм
египет
красное море
новый год
туристы
куда можно лететь
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. По данным экспертов, число бронирований отелей Египта на зимние праздники в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщает TourDom.ru.Сниженный спрос турагенты связывают с периодом неопределенности в октябре, когда путешественники традиционно начинают планировать отдых на новогодних каникулах.По данным сети "Слетать.ру", уровень продаж путевок на Новый год начал расти только сейчас, и, если ситуация будет стабильной, то к концу декабря он, скорее всего, доберется до стандартной отметки. Еще один фактор, снизивший интерес путешественников к Египту, – открытие рейсов на более привлекательные для многих курорты Таиланда."Долгое время это направление было недоступно, и, как только начали продавать первые билеты, люди стали бронировать именно новогодние даты. По сравнению с побережьем Красного моря на Пхукете и в Паттайе более комфортная погода и отельная база сильнее", – подчеркнула руководитель международных проектов компании Любовь Воронина.По данным сервиса онлайн-бронирования Level.Travel, Египет на новогодние каникулы выбирают 40 процентов российских туристов. Большинство из них планируют отдыхать семь-десять дней, еще 11 процентов бронируют двухнедельное путешествие и только три процента покупают короткие поездки всего на три-пять дней. дней. Больше половины едут в Шарм-эш-Шейх (54 процента), примерно 45 процентов путешественников – в Хургаду.Средняя цена новогоднего тура в Египет составляет 179,8 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Level.Travel. В "Слетать.ру" отметили, что средний чек составляет 189,9 тысячи рублей, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.
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египет
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туризм, новости - туризм, египет, красное море, новый год, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Красное море, Новый год, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
14:51 25.11.2022
 
Эксперты рассказали о спросе и ценах на новогодние туры в Египет

Спрос на новогодние туры в Египет снизился по сравнению с прошлым годом, а цены выросли

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкНа территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. По данным экспертов, число бронирований отелей Египта на зимние праздники в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, сообщает TourDom.ru.
Сниженный спрос турагенты связывают с периодом неопределенности в октябре, когда путешественники традиционно начинают планировать отдых на новогодних каникулах.
По данным сети "Слетать.ру", уровень продаж путевок на Новый год начал расти только сейчас, и, если ситуация будет стабильной, то к концу декабря он, скорее всего, доберется до стандартной отметки. Еще один фактор, снизивший интерес путешественников к Египту, – открытие рейсов на более привлекательные для многих курорты Таиланда.
"Долгое время это направление было недоступно, и, как только начали продавать первые билеты, люди стали бронировать именно новогодние даты. По сравнению с побережьем Красного моря на Пхукете и в Паттайе более комфортная погода и отельная база сильнее", – подчеркнула руководитель международных проектов компании Любовь Воронина.
По данным сервиса онлайн-бронирования Level.Travel, Египет на новогодние каникулы выбирают 40 процентов российских туристов. Большинство из них планируют отдыхать семь-десять дней, еще 11 процентов бронируют двухнедельное путешествие и только три процента покупают короткие поездки всего на три-пять дней. дней.
Больше половины едут в Шарм-эш-Шейх (54 процента), примерно 45 процентов путешественников – в Хургаду.
Средняя цена новогоднего тура в Египет составляет 179,8 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Level.Travel. В "Слетать.ру" отметили, что средний чек составляет 189,9 тысячи рублей, что на 40 процентов больше, чем в прошлом году.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетКрасное мореНовый годтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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