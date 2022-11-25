https://ria.ru/20221125/dtp-1834186257.html

На Третьем транспортном кольце в Москве произошло крупное ДТП

На Третьем транспортном кольце в Москве произошло крупное ДТП - РИА Новости, 25.11.2022

На Третьем транспортном кольце в Москве произошло крупное ДТП

Крупное ДТП в Лефортовском тоннеле заблокировало две полосы из трех по внешней стороне ТТК, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:06

2022-11-25T13:06

2022-11-25T13:13

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Крупное ДТП в Лефортовском тоннеле заблокировало две полосы из трех по внешней стороне ТТК, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы."В Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Уточняется, что заняты две полосы из трех. В настоящее время движение на месте ДТП осложнено, дептранс призвал водителей объезжать этот участок.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва