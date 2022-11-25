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Тюменская область за год обновила 640 километров дорог - РИА Новости, 25.11.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221125/doroga-1834112950.html
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог - РИА Новости, 25.11.2022
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог
Развитию транспортной инфраструктуры в Тюменской области уделяется большое внимание, за год отремонтировано 640 километров муниципальных и региональных дорог и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:55
2022-11-25T08:55
тюменская область
тюменская область
казанский район
тюменская областная дума
александр моор
тюмень
экономика
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Развитию транспортной инфраструктуры в Тюменской области уделяется большое внимание, за год отремонтировано 640 километров муниципальных и региональных дорог и мосты в трех муниципалитетах, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".Серьезные вложения сделаны в транспортную инфраструктуру, так как она связывает пространство Тюменской области в единое целое, что очень важно для развития региональной экономики, подчеркнул губернатор."В текущем году отремонтировано триста километров муниципальных и триста сорок километров региональных дорог. Завершены работы по обновлению четырех мостов: на Обходе города Тюмени, в Викуловском и Казанском районах. Еще по четырем мостам в Ялуторовском и Казанском районах работа начата, завершение планируется в 2023 году", – сообщил Александр Моор.Губернатор также отметил, что до конца 2022 года будет заключен контракт на реконструкцию сложного участка федеральной трассы Р-404, включая строительство двух новых развязок и реконструкцию моста через реку Иртыш на подходе к Тобольску.
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тюменская область, казанский район, тюменская областная дума, александр моор, тюмень, экономика
Тюменская область, Тюменская область, Казанский район, Тюменская областная Дума, Александр Моор, Тюмень, Экономика
08:55 25.11.2022
 
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог

Тюменская область за год обновила 640 километров дорог и четыре моста

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРабочие проводят ремонт дорожного покрытия
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Развитию транспортной инфраструктуры в Тюменской области уделяется большое внимание, за год отремонтировано 640 километров муниципальных и региональных дорог и мосты в трех муниципалитетах, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".
Серьезные вложения сделаны в транспортную инфраструктуру, так как она связывает пространство Тюменской области в единое целое, что очень важно для развития региональной экономики, подчеркнул губернатор.
"В текущем году отремонтировано триста километров муниципальных и триста сорок километров региональных дорог. Завершены работы по обновлению четырех мостов: на Обходе города Тюмени, в Викуловском и Казанском районах. Еще по четырем мостам в Ялуторовском и Казанском районах работа начата, завершение планируется в 2023 году", – сообщил Александр Моор.
Губернатор также отметил, что до конца 2022 года будет заключен контракт на реконструкцию сложного участка федеральной трассы Р-404, включая строительство двух новых развязок и реконструкцию моста через реку Иртыш на подходе к Тобольску.
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Тюменская областьТюменская областьКазанский районТюменская областная ДумаАлександр МоорТюменьЭкономика
 
 
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