https://ria.ru/20221125/doroga-1834112950.html

Тюменская область за год обновила 640 километров дорог

Тюменская область за год обновила 640 километров дорог - РИА Новости, 25.11.2022

Тюменская область за год обновила 640 километров дорог

Развитию транспортной инфраструктуры в Тюменской области уделяется большое внимание, за год отремонтировано 640 километров муниципальных и региональных дорог и... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:55

2022-11-25T08:55

2022-11-25T08:55

тюменская область

тюменская область

казанский район

тюменская областная дума

александр моор

тюмень

экономика

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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Развитию транспортной инфраструктуры в Тюменской области уделяется большое внимание, за год отремонтировано 640 километров муниципальных и региональных дорог и мосты в трех муниципалитетах, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".Серьезные вложения сделаны в транспортную инфраструктуру, так как она связывает пространство Тюменской области в единое целое, что очень важно для развития региональной экономики, подчеркнул губернатор."В текущем году отремонтировано триста километров муниципальных и триста сорок километров региональных дорог. Завершены работы по обновлению четырех мостов: на Обходе города Тюмени, в Викуловском и Казанском районах. Еще по четырем мостам в Ялуторовском и Казанском районах работа начата, завершение планируется в 2023 году", – сообщил Александр Моор.Губернатор также отметил, что до конца 2022 года будет заключен контракт на реконструкцию сложного участка федеральной трассы Р-404, включая строительство двух новых развязок и реконструкцию моста через реку Иртыш на подходе к Тобольску.

https://ria.ru/20221123/dorogi-1833770166.html

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Варвара Скокшина

тюменская область, казанский район, тюменская областная дума, александр моор, тюмень, экономика