https://ria.ru/20221125/doroga-1834112950.html
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог - РИА Новости, 25.11.2022
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог
Развитию транспортной инфраструктуры в Тюменской области уделяется большое внимание, за год отремонтировано 640 километров муниципальных и региональных дорог и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:55
2022-11-25T08:55
2022-11-25T08:55
тюменская область
тюменская область
казанский район
тюменская областная дума
александр моор
тюмень
экономика
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Развитию транспортной инфраструктуры в Тюменской области уделяется большое внимание, за год отремонтировано 640 километров муниципальных и региональных дорог и мосты в трех муниципалитетах, сообщил губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".Серьезные вложения сделаны в транспортную инфраструктуру, так как она связывает пространство Тюменской области в единое целое, что очень важно для развития региональной экономики, подчеркнул губернатор."В текущем году отремонтировано триста километров муниципальных и триста сорок километров региональных дорог. Завершены работы по обновлению четырех мостов: на Обходе города Тюмени, в Викуловском и Казанском районах. Еще по четырем мостам в Ялуторовском и Казанском районах работа начата, завершение планируется в 2023 году", – сообщил Александр Моор.Губернатор также отметил, что до конца 2022 года будет заключен контракт на реконструкцию сложного участка федеральной трассы Р-404, включая строительство двух новых развязок и реконструкцию моста через реку Иртыш на подходе к Тобольску.
https://ria.ru/20221123/dorogi-1833770166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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тюменская область, казанский район, тюменская областная дума, александр моор, тюмень, экономика
Тюменская область, Тюменская область, Казанский район, Тюменская областная Дума, Александр Моор, Тюмень, Экономика
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог
Тюменская область за год обновила 640 километров дорог и четыре моста