Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли несколько районов Донецка натовскими снарядами
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.57 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 06.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.48 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.