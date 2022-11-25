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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/donetsk-1834111056.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:37
2022-11-25T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.57 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 06.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.48 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221124/obstrel-1834087403.html
https://ria.ru/20221124/donetsk-1834042644.html
донецк
донецкая народная республика
киев
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК
08:37 25.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли несколько районов Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.57 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 06.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.48 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram канале.
Последствия обстрела Сватово - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 22:45Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, повреждены три дома
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 18:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦКК
 
 
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