16:45 25.11.2022 (обновлено: 16:46 25.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.22 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.15 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять мин калибром 120 миллиметров, а в 15.23 по Майорску - шесть мин калибром 120 миллиметров.
Кроме того, в 15.50 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.00 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.