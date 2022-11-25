https://ria.ru/20221125/donbass-1834276422.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:45

2022-11-25T16:45

2022-11-25T16:46

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

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происшествия

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.22 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.15 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять мин калибром 120 миллиметров, а в 15.23 по Майорску - шесть мин калибром 120 миллиметров.Кроме того, в 15.50 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.00 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221125/obstrel-1834230647.html

https://ria.ru/20221125/obstrel-1834202264.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия