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В ДНР после простоя возобновил работу Кальчикский гранитный карьер - РИА Новости, 25.11.2022
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В ДНР после простоя возобновил работу Кальчикский гранитный карьер
В ДНР после простоя возобновил работу Кальчикский гранитный карьер - РИА Новости, 25.11.2022
В ДНР после простоя возобновил работу Кальчикский гранитный карьер
В Донецкой Народной Республике после простоя возобновил работу Кальчикский гранитный карьер, сообщил журналистам в пятницу председатель правительства ДНР... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:03
2022-11-25T16:23
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
володарский район
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КАЛЬЧИК (ДНР), 25 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике после простоя возобновил работу Кальчикский гранитный карьер, сообщил журналистам в пятницу председатель правительства ДНР Виталий Хоценко во время инспекции объектов Володарского района республики."Сегодня руководством госкорпорации "Недра" запущен карьер, который, по сути, в последнее время работал, но производил порядка 60 тысяч тонн горных масс в месяц, сейчас производит уже в 3 раза больше. Может еще больше, это зависит от количества техники, которая используется", - заявил Хоценко.Он отметил, что у правительства республики есть меры поддержки производства и бизнеса, которые позволят закупить то количество оборудования, которое позволит увеличить рабочие места и производить еще больше продукции."У нас есть меры поддержки, такие как лизинг, так что госкорпорация сейчас посмотрит на возможности лизинга для того, чтобы закупить технику, приобрести оборудование. Это позволит добавить и количество людей здесь, и производить больше продукции", - сообщил председатель правительства.Ранее в своем Telegram-канале Хоценко писал о том, что Кальчикский карьер относится к реальному сектору экономики, на который опирается значительный промышленный потенциал ДНР.Кальчикский карьер, промышленная разработка которого началась 75 лет назад, находится на Чердаклинском месторождении сиенитов. Балансовые запасы карьера составляют порядка 46 миллионов кубических метров очень качественного гранита.
https://ria.ru/20221123/zavod-1833772935.html
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экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика, володарский район
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Володарский район
16:03 25.11.2022 (обновлено: 16:23 25.11.2022)
 
В ДНР после простоя возобновил работу Кальчикский гранитный карьер

Премьер ДНР Хоценко сообщил о возобновлении работы Кальчикского гранитного карьера

© пресс-служба председателя правительства ДНРКальчикский гранитный карьер. Кадр видео
Кальчикский гранитный карьер. Кадр видео
© пресс-служба председателя правительства ДНР
Кальчикский гранитный карьер. Кадр видео
Читать ria.ru в
КАЛЬЧИК (ДНР), 25 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике после простоя возобновил работу Кальчикский гранитный карьер, сообщил журналистам в пятницу председатель правительства ДНР Виталий Хоценко во время инспекции объектов Володарского района республики.
"Сегодня руководством госкорпорации "Недра" запущен карьер, который, по сути, в последнее время работал, но производил порядка 60 тысяч тонн горных масс в месяц, сейчас производит уже в 3 раза больше. Может еще больше, это зависит от количества техники, которая используется", - заявил Хоценко.
Он отметил, что у правительства республики есть меры поддержки производства и бизнеса, которые позволят закупить то количество оборудования, которое позволит увеличить рабочие места и производить еще больше продукции.
"У нас есть меры поддержки, такие как лизинг, так что госкорпорация сейчас посмотрит на возможности лизинга для того, чтобы закупить технику, приобрести оборудование. Это позволит добавить и количество людей здесь, и производить больше продукции", - сообщил председатель правительства.
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Ранее в своем Telegram-канале Хоценко писал о том, что Кальчикский карьер относится к реальному сектору экономики, на который опирается значительный промышленный потенциал ДНР.
Кальчикский карьер, промышленная разработка которого началась 75 лет назад, находится на Чердаклинском месторождении сиенитов. Балансовые запасы карьера составляют порядка 46 миллионов кубических метров очень качественного гранита.
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ЭкономикаВиталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаВолодарский район
 
 
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