https://ria.ru/20221125/donbass-1834130299.html
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, три бронетранспортёра и два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:32
2022-11-25T10:32
2022-11-25T10:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, три бронетранспортёра и два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР в пятницу."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава, три бронетранспортёра, два беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 85 человек, два танка, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221124/poteri-1833858319.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность
Украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 30 человек и три БТР