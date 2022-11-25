https://ria.ru/20221125/dollar-1834097755.html

Аналитик предупредил о новом скачке доллара

Аналитик предупредил о новом скачке доллара - РИА Новости, 25.11.2022

Аналитик предупредил о новом скачке доллара

Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T02:17

2022-11-25T02:17

2022-11-25T02:17

экономика

михаил васильев

китай

совкомбанк

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По словам эксперта, ряд аналитиков предсказывают глобальную рецессию на фоне рекордной инфляции, стремительного подъема ставок центробанками, нулевой терпимости к коронавирусу в Китае. Как следствие – инвесторы начнут уходить в защитную американскую валюту. Васильев отметил, что подобная ситуация также предполагает падение цен на энергоресурсы, что грозит ослаблением курса до 70 рублей за доллар.Аналитик посоветовал на этом фоне хранить часть средств в валюте, желательно дружественных стран. Усилившийся доллар, а также евро, сохраняют свою токсичность, напомнил Васильев.

https://ria.ru/20221124/kurs-1834003745.html

китай

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, михаил васильев, китай, совкомбанк