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Аналитик предупредил о новом скачке доллара - РИА Новости, 25.11.2022
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Аналитик предупредил о новом скачке доллара
Аналитик предупредил о новом скачке доллара - РИА Новости, 25.11.2022
Аналитик предупредил о новом скачке доллара
Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T02:17
2022-11-25T02:17
экономика
михаил васильев
китай
совкомбанк
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По словам эксперта, ряд аналитиков предсказывают глобальную рецессию на фоне рекордной инфляции, стремительного подъема ставок центробанками, нулевой терпимости к коронавирусу в Китае. Как следствие – инвесторы начнут уходить в защитную американскую валюту. Васильев отметил, что подобная ситуация также предполагает падение цен на энергоресурсы, что грозит ослаблением курса до 70 рублей за доллар.Аналитик посоветовал на этом фоне хранить часть средств в валюте, желательно дружественных стран. Усилившийся доллар, а также евро, сохраняют свою токсичность, напомнил Васильев.
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экономика, михаил васильев, китай, совкомбанк
Экономика, Михаил Васильев, Китай, Совкомбанк
02:17 25.11.2022
 
Аналитик предупредил о новом скачке доллара

Аналитик Васильев предупредил о риске скачка курса доллара до 70 рублей из-за рецессии

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По словам эксперта, ряд аналитиков предсказывают глобальную рецессию на фоне рекордной инфляции, стремительного подъема ставок центробанками, нулевой терпимости к коронавирусу в Китае. Как следствие – инвесторы начнут уходить в защитную американскую валюту. Васильев отметил, что подобная ситуация также предполагает падение цен на энергоресурсы, что грозит ослаблением курса до 70 рублей за доллар.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 16:36Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 60,39 рубля
Аналитик посоветовал на этом фоне хранить часть средств в валюте, желательно дружественных стран. Усилившийся доллар, а также евро, сохраняют свою токсичность, напомнил Васильев.
 
ЭкономикаМихаил ВасильевКитайСовкомбанк
 
 
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