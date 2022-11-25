https://ria.ru/20221125/dnr-1834229058.html

Кадыров сообщил о пресечении украинской контратаки в ДНР

Кадыров сообщил о пресечении украинской контратаки в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022

Кадыров сообщил о пресечении украинской контратаки в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном пресечении контратаки украинских боевиков в городе Соледар Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:55

2022-11-25T14:55

2022-11-25T15:05

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

соледар

рамзан кадыров

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном пресечении контратаки украинских боевиков в городе Соледар Донецкой Народной Республики."В городе Соледаре ДНР силами спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК "Вагнер" успешно пресечена контратака украинских бандформирований… Помощник главы ЧР, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего (по ведению боевых действий) 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов рассказал об уничтожении союзными силами пяти вражеских танков, девяти БМП и одного МТЛБ. Также наши воины сбили три БПЛА", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он также рассказал о попытке противника остановить продвижение российских войск. "В поселке городского типа Нижняя Белогоровка ЛНР противник тоже предпринял попытку остановить продвигающиеся союзные силы. В результате боя враг потерял две БМП и большое количество личного состава в количестве до 150 натовцев и вэсэушников на обоих направлениях", - добавил глава региона. Когда именно произошли описываемые события, не уточняется."Ни одна подобная попытка бандформирований Украины на этих направлениях остановить наступление спецназа "Ахмат" и остальных российских силовых подразделений не принесла им успеха. Неся большие потери как ранеными, так и убитыми, под сокрушимым натиском союзных сил нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления", - отметил Кадыров.Как сообщал на днях офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону "из-за ежедневных потерь в живой силе и технике".

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834151891.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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