https://ria.ru/20221125/covid-19-1834110841.html

В Китае зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Китае зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022

В Китае зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Новый суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии зафиксирован в Китае, за минувший день в стране зарегистрировали 32 943... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:35

2022-11-25T08:35

2022-11-25T08:35

распространение коронавируса

в мире

китай

шанхай

пекин

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Новый суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии зафиксирован в Китае, за минувший день в стране зарегистрировали 32 943 случая, сообщает в пятницу государственный комитет по делам здравоохранения КНР.Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, когда сообщалось о 31 656 новых случаях СOVID-19, до этого пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае пришелся на середину апреля этого года, тогда во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае суточный прирост новых случаев в стране превысил 29,4 тысячи.Подавляющее большинство выявленных за последние сутки зараженных являются бессимптомными носителями – 29 840 человек (из них 29 654 – локальные случаи заражения, 186 – ввозные), еще у 3103 человек с подтвержденным СOVID-19 симптомы заболевания есть (3041 локальный случай, 62 – ввозные).Больше всего новых случаев за минувшие сутки было выявлено в южной провинции Гуандун (892 локальных, 23 ввозных), Пекине (424 локальных, 8 ввозных), северной провинции Хэбэй (329 локальных) и городе центрального подчинения Чунцин (258 локальных, 2 ввозных).Всего за время пандемии, по данным властей, в материковом Китае зарегистрировано 300 619 случаев заражения с симптомами COVID-19, 5 232 человека скончались. Бессимптомные случаи заражения в КНР считают отдельно, по ним статистики за весь период пандемии нет.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая.В частности, в городе Чэнду, расположенном в юго-западной провинции Сычуань, при входе в бары, шахматные и спортивные залы, а также в другие места отдыха и развлечений, находящиеся в закрытых помещениях, на строительные площадки и в логистические парки города необходимо предъявить отрицательный результат 24-часового ПЦР-теста. Для посещения общественных мест и входа в общественный транспорт нужен 48-часовой отрицательный тест. Жителям города не рекомендуется покидать Чэнду без острой необходимости, для выезда требуется 48-часовой отрицательный ПЦР-тест.В Пекине, где эпидемиологическая ситуация постепенно начала ухудшаться в начале ноября, с четверга для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, производственные и иные предприятия, торговые и бизнес-центры, супермаркеты, гостиницы и хостелы, кафе и рестораны, а также для посещения достопримечательностей нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов, прежде было достаточно теста, сделанного в течение последних 72 часов. При этом для входа в некоторые офисные здания и посещения офлайн-мероприятий, например ежедневных брифингов в МИД КНР, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 24 часа. Власти характеризуют нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице как критическую.В Шанхае с четверга ужесточились ограничения для пребывающих в город, им запрещается посещать общественные места в городе на протяжении первых пяти дней с момента въезда.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

https://ria.ru/20221124/nasledstvo-1833908940.html

https://ria.ru/20221122/koronavirus-1833256073.html

китай

шанхай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, шанхай, пекин, коронавирус covid-19