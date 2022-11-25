https://ria.ru/20221125/chinovniki-1834324877.html
Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, заявил Путин
Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, заявил Путин
Среди чиновников есть те, кто относятся к людям свысока, небрежно и с холодком, нужно избавиться от такой манеры общения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:37
2022-11-25T18:37
2022-11-25T19:02
владимир путин
россия
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Среди чиновников есть те, кто относятся к людям свысока, небрежно и с холодком, нужно избавиться от такой манеры общения, заявил президент РФ Владимир Путин."Все мы, и какие-то большие начальники, и чиновники пониже, и рядовые граждане, мы все один народ. Какую бы мы должность или позицию не занимали. И всегда разные люди есть: и среди чиновников разные есть, есть такие как вы с вашей семьей, а есть такие, которые в некоторых структурах, а вы сейчас о них говорили с возмущением, о военкоматах, относятся к семьям наших военнослужащих так свысока или по-бюрократически небрежно и с холодком. Поэтому наша задача, конечно, избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Он отметил, что важно "корку безразличия" с чиновников различного уровня сдирать.
https://ria.ru/20221121/prichina-1833225076.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
18:37 25.11.2022 (обновлено: 19:02 25.11.2022)
Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, заявил Путин
Президент Путин призвал избавиться от общения с людьми свысока среди чиновников
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Среди чиновников есть те, кто относятся к людям свысока, небрежно и с холодком, нужно избавиться от такой манеры общения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все мы, и какие-то большие начальники, и чиновники пониже, и рядовые граждане, мы все один народ. Какую бы мы должность или позицию не занимали. И всегда разные люди есть: и среди чиновников разные есть, есть такие как вы с вашей семьей, а есть такие, которые в некоторых структурах, а вы сейчас о них говорили с возмущением, о военкоматах, относятся к семьям наших военнослужащих так свысока или по-бюрократически небрежно и с холодком. Поэтому наша задача, конечно, избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
Он отметил, что важно "корку безразличия" с чиновников различного уровня сдирать.