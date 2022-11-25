https://ria.ru/20221125/chinovniki-1834324877.html

Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, заявил Путин

Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022

Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, заявил Путин

Среди чиновников есть те, кто относятся к людям свысока, небрежно и с холодком, нужно избавиться от такой манеры общения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:37

2022-11-25T18:37

2022-11-25T19:02

владимир путин

россия

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Среди чиновников есть те, кто относятся к людям свысока, небрежно и с холодком, нужно избавиться от такой манеры общения, заявил президент РФ Владимир Путин."Все мы, и какие-то большие начальники, и чиновники пониже, и рядовые граждане, мы все один народ. Какую бы мы должность или позицию не занимали. И всегда разные люди есть: и среди чиновников разные есть, есть такие как вы с вашей семьей, а есть такие, которые в некоторых структурах, а вы сейчас о них говорили с возмущением, о военкоматах, относятся к семьям наших военнослужащих так свысока или по-бюрократически небрежно и с холодком. Поэтому наша задача, конечно, избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Он отметил, что важно "корку безразличия" с чиновников различного уровня сдирать.

https://ria.ru/20221121/prichina-1833225076.html

россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, общество