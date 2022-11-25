https://ria.ru/20221125/chechni-1834350157.html
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО - РИА Новости, 25.11.2022
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:01
2022-11-25T20:01
2022-11-25T20:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации."Передавайте всем вашим близким, всем чеченцам передавайте слова благодарности за тот вклад в общую русскую борьбу и победу", - сказал он в ходе встречи с матерями военнослужащих.
https://ria.ru/20221125/dnr-1834229058.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации