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Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/chechni-1834350157.html
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО - РИА Новости, 25.11.2022
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T20:01
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специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации."Передавайте всем вашим близким, всем чеченцам передавайте слова благодарности за тот вклад в общую русскую борьбу и победу", - сказал он в ходе встречи с матерями военнослужащих.
https://ria.ru/20221125/dnr-1834229058.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
20:01 25.11.2022
 
Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО

Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБойцы чеченского отряда "Ахмат"
Бойцы чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Бойцы чеченского отряда "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации.
"Передавайте всем вашим близким, всем чеченцам передавайте слова благодарности за тот вклад в общую русскую борьбу и победу", - сказал он в ходе встречи с матерями военнослужащих.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 14:55Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о пресечении украинской контратаки в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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