https://ria.ru/20221125/chechni-1834350157.html

Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО

Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО - РИА Новости, 25.11.2022

Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО

Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T20:01

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специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации."Передавайте всем вашим близким, всем чеченцам передавайте слова благодарности за тот вклад в общую русскую борьбу и победу", - сказал он в ходе встречи с матерями военнослужащих.

https://ria.ru/20221125/dnr-1834229058.html

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2022

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владимир путин, россия