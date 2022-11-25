https://ria.ru/20221125/byudzhet-1834203237.html

В Тюменской области приняли бюджет на 2023 год

В Тюменской области приняли бюджет на 2023 год - РИА Новости, 25.11.2022

В Тюменской области приняли бюджет на 2023 год

Тюменская областная дума в пятницу приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет Тюменской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:46

2022-11-25T13:46

2022-11-25T13:46

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

тюменская областная дума

россия

бюджет

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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Тюменская областная дума в пятницу приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет Тюменской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов, комментируя основные параметры главного финансового документа, губернатор Александр Моор назвал его сбалансированным и позволяющим сохранять динамику развития региона.Доходы областного бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 198,550 миллиарда рублей, расходы – 234,125 миллиарда рублей, при этом около 60 процентов расходов носят социальный характер."Несмотря на все трудности, бюджет региона – всегда социально ориентированный документ. Что бы ни случилось, все социальные обязательства мы выполняем и будем выполнять на сто процентов. В целом, я считаю, бюджет сбалансирован и позволяет нам не терять динамики развития", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.По словам губернатора, в бюджете предусмотрены возможности для дальнейшего социального, инфраструктурного и экономического развития, в частности, заложены средства на возведение и оборудование детсадов, школ и объектов здравоохранения, строительство и ремонт дорог и мостов, поддержку промышленности и агропромышленного комплекса.Комментируя предполагаемый дефицит бюджета, Александр Моор отметил, что "покрытие дефицита бюджета отчасти предусматривается за счет заимствований, но это лишь возможность в случае необходимости занять деньги на рынке". "При этом мы понимаем, что экономика Тюменской области развивается, и у нас всегда будут источники для погашения займов. В этом нет ничего страшного, это обычный инструмент работы с финансами", – заявил Александр Моор.Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов в свою очередь отметил, что бюджет-2023 сформирован по консервативному сценарию, поэтому вполне возможен рост доходов, к тому же "инвестиционные проекты, которые будут заходить на нашу территорию и которые мы поддержали за счет налоговых преференций, дадут дополнительный эффект, чтобы наполнялась казна".Выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития", Александр Моор накануне сообщил, что регион не планирует отказываться от стратегии развития ввиду каких-либо внешних условий, а "бюджет стимулирует правительство региона еще больше активировать свои силы, искать новые пути решения социальных задач и задач обеспечения роста экономики".

https://ria.ru/20221125/zhile-1834196675.html

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https://ria.ru/20221125/doroga-1834112950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр моор, тюменская область, тюменская областная дума, россия, бюджет