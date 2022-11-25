https://ria.ru/20221125/byudzhet-1834203237.html
В Тюменской области приняли бюджет на 2023 год
В Тюменской области приняли бюджет на 2023 год - РИА Новости, 25.11.2022
В Тюменской области приняли бюджет на 2023 год
Тюменская областная дума в пятницу приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет Тюменской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:46
2022-11-25T13:46
2022-11-25T13:46
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
тюменская областная дума
россия
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156105/87/1561058706_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cd644aa5f326aa7297923e7ae6b4f1af.jpg
ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Тюменская областная дума в пятницу приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет Тюменской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов, комментируя основные параметры главного финансового документа, губернатор Александр Моор назвал его сбалансированным и позволяющим сохранять динамику развития региона.Доходы областного бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 198,550 миллиарда рублей, расходы – 234,125 миллиарда рублей, при этом около 60 процентов расходов носят социальный характер."Несмотря на все трудности, бюджет региона – всегда социально ориентированный документ. Что бы ни случилось, все социальные обязательства мы выполняем и будем выполнять на сто процентов. В целом, я считаю, бюджет сбалансирован и позволяет нам не терять динамики развития", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.По словам губернатора, в бюджете предусмотрены возможности для дальнейшего социального, инфраструктурного и экономического развития, в частности, заложены средства на возведение и оборудование детсадов, школ и объектов здравоохранения, строительство и ремонт дорог и мостов, поддержку промышленности и агропромышленного комплекса.Комментируя предполагаемый дефицит бюджета, Александр Моор отметил, что "покрытие дефицита бюджета отчасти предусматривается за счет заимствований, но это лишь возможность в случае необходимости занять деньги на рынке". "При этом мы понимаем, что экономика Тюменской области развивается, и у нас всегда будут источники для погашения займов. В этом нет ничего страшного, это обычный инструмент работы с финансами", – заявил Александр Моор.Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов в свою очередь отметил, что бюджет-2023 сформирован по консервативному сценарию, поэтому вполне возможен рост доходов, к тому же "инвестиционные проекты, которые будут заходить на нашу территорию и которые мы поддержали за счет налоговых преференций, дадут дополнительный эффект, чтобы наполнялась казна".Выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития", Александр Моор накануне сообщил, что регион не планирует отказываться от стратегии развития ввиду каких-либо внешних условий, а "бюджет стимулирует правительство региона еще больше активировать свои силы, искать новые пути решения социальных задач и задач обеспечения роста экономики".
https://ria.ru/20221125/zhile-1834196675.html
https://ria.ru/20221125/investproekty-1834122253.html
https://ria.ru/20221125/doroga-1834112950.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156105/87/1561058706_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6c6128791ba41b0b0ebceacf76367a95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр моор, тюменская область, тюменская областная дума, россия, бюджет
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Тюменская область, Тюменская областная Дума, Россия, Бюджет
ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Тюменская областная дума в пятницу приняла во втором и третьем окончательном чтениях бюджет Тюменской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов, комментируя основные параметры главного финансового документа, губернатор Александр Моор назвал его сбалансированным и позволяющим сохранять динамику развития региона.
Доходы областного бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 198,550 миллиарда рублей, расходы – 234,125 миллиарда рублей, при этом около 60 процентов расходов носят социальный характер.
"Несмотря на все трудности, бюджет региона – всегда социально ориентированный документ. Что бы ни случилось, все социальные обязательства мы выполняем и будем выполнять на сто процентов. В целом, я считаю, бюджет сбалансирован и позволяет нам не терять динамики развития", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
По словам губернатора, в бюджете предусмотрены возможности для дальнейшего социального, инфраструктурного и экономического развития, в частности, заложены средства на возведение и оборудование детсадов, школ и объектов здравоохранения, строительство и ремонт дорог и мостов, поддержку промышленности и агропромышленного комплекса.
Комментируя предполагаемый дефицит бюджета, Александр Моор отметил, что "покрытие дефицита бюджета отчасти предусматривается за счет заимствований, но это лишь возможность в случае необходимости занять деньги на рынке". "При этом мы понимаем, что экономика Тюменской области развивается, и у нас всегда будут источники для погашения займов. В этом нет ничего страшного, это обычный инструмент работы с финансами", – заявил Александр Моор.
Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов в свою очередь отметил, что бюджет-2023 сформирован по консервативному сценарию, поэтому вполне возможен рост доходов, к тому же "инвестиционные проекты, которые будут заходить на нашу территорию и которые мы поддержали за счет налоговых преференций, дадут дополнительный эффект, чтобы наполнялась казна".
Выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития", Александр Моор накануне сообщил, что регион не планирует отказываться от стратегии развития ввиду каких-либо внешних условий, а "бюджет стимулирует правительство региона еще больше активировать свои силы, искать новые пути решения социальных задач и задач обеспечения роста экономики".