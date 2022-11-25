https://ria.ru/20221125/burlyaev-1834133290.html

Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества

Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества - РИА Новости, 25.11.2022

Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества

РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:49

2022-11-25T10:49

2022-11-25T10:49

россия

белоруссия

николай бурляев

госдума рф

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев не исключает создания белорусского отделения российского "Культурного фронта", передает Sputnik."Я буду счастлив, если будет создано или отделение... Или, ну мы подумаем как. В Беларуси, думаю, тоже назрело создание культурного фронта", - сказал журналистам Бурляев.Движение "Культурный фронт России" было создано несколько дней назад. О нем объявили 21 ноября на заседании комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества. У фронта десять сопредседателей, в том числе Андрей Кончаловский, Юрий Башмет и Валерий Гергиев.Бурляев подчеркнул, что фронт - абсолютно внепартийная организация.Председатель Комиссии Парламентского Собрания также сообщил, что предложено вывести на уровень Союзного государства Славянский форум искусств "Золотой витязь". Первый раз в таком формате его планируется провести в Москве в 2023 году. Бурляев считает, что это не составит конкуренцию "Славянскому базару", который и дальше будет занимать свою нишу.Также на заседании Комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию Бурляев сообщил, что творческие союзы двух стран могут принять общий кодекс чести. Проект уже готов."Союзное государство - это модель нового разумного общества в неразумном мире", - добавил Бурляев.

https://ria.ru/20221108/premiya-1830090938.html

https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831932207.html

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Артем Смирнов

россия, белоруссия, николай бурляев, госдума рф