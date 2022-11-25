Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев во время пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня"
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев во время пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня"
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев не исключает создания белорусского отделения российского "Культурного фронта", передает Sputnik.
"Я буду счастлив, если будет создано или отделение... Или, ну мы подумаем как. В Беларуси, думаю, тоже назрело создание культурного фронта", - сказал журналистам Бурляев.
Движение "Культурный фронт России" было создано несколько дней назад. О нем объявили 21 ноября на заседании комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества. У фронта десять сопредседателей, в том числе Андрей Кончаловский, Юрий Башмет и Валерий Гергиев.
Бурляев подчеркнул, что фронт - абсолютно внепартийная организация.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания также сообщил, что предложено вывести на уровень Союзного государства Славянский форум искусств "Золотой витязь". Первый раз в таком формате его планируется провести в Москве в 2023 году. Бурляев считает, что это не составит конкуренцию "Славянскому базару", который и дальше будет занимать свою нишу.
Также на заседании Комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию Бурляев сообщил, что творческие союзы двух стран могут принять общий кодекс чести. Проект уже готов.
"Союзное государство - это модель нового разумного общества в неразумном мире", - добавил Бурляев.