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Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества - РИА Новости, 25.11.2022
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20221125/burlyaev-1834133290.html
Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества
Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества - РИА Новости, 25.11.2022
Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества
РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:49
2022-11-25T10:49
россия
белоруссия
николай бурляев
госдума рф
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев не исключает создания белорусского отделения российского "Культурного фронта", передает Sputnik."Я буду счастлив, если будет создано или отделение... Или, ну мы подумаем как. В Беларуси, думаю, тоже назрело создание культурного фронта", - сказал журналистам Бурляев.Движение "Культурный фронт России" было создано несколько дней назад. О нем объявили 21 ноября на заседании комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества. У фронта десять сопредседателей, в том числе Андрей Кончаловский, Юрий Башмет и Валерий Гергиев.Бурляев подчеркнул, что фронт - абсолютно внепартийная организация.Председатель Комиссии Парламентского Собрания также сообщил, что предложено вывести на уровень Союзного государства Славянский форум искусств "Золотой витязь". Первый раз в таком формате его планируется провести в Москве в 2023 году. Бурляев считает, что это не составит конкуренцию "Славянскому базару", который и дальше будет занимать свою нишу.Также на заседании Комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию Бурляев сообщил, что творческие союзы двух стран могут принять общий кодекс чести. Проект уже готов."Союзное государство - это модель нового разумного общества в неразумном мире", - добавил Бурляев.
https://ria.ru/20221108/premiya-1830090938.html
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россия, белоруссия, николай бурляев, госдума рф
Россия, Белоруссия, Николай Бурляев, Госдума РФ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
10:49 25.11.2022
 

Николай Бурляев считает Союзное государство моделью разумного общества

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев во время пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня"
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев во время пресс-конференции в ММПЦ Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев во время пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня"
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев не исключает создания белорусского отделения российского "Культурного фронта", передает Sputnik.
"Я буду счастлив, если будет создано или отделение... Или, ну мы подумаем как. В Беларуси, думаю, тоже назрело создание культурного фронта", - сказал журналистам Бурляев.
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Движение "Культурный фронт России" было создано несколько дней назад. О нем объявили 21 ноября на заседании комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества. У фронта десять сопредседателей, в том числе Андрей Кончаловский, Юрий Башмет и Валерий Гергиев.
Бурляев подчеркнул, что фронт - абсолютно внепартийная организация.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания также сообщил, что предложено вывести на уровень Союзного государства Славянский форум искусств "Золотой витязь". Первый раз в таком формате его планируется провести в Москве в 2023 году. Бурляев считает, что это не составит конкуренцию "Славянскому базару", который и дальше будет занимать свою нишу.
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Также на заседании Комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию Бурляев сообщил, что творческие союзы двух стран могут принять общий кодекс чести. Проект уже готов.
"Союзное государство - это модель нового разумного общества в неразумном мире", - добавил Бурляев.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияНиколай БурляевГосдума РФ
 
 
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