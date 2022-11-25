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Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов - РИА Новости, 25.11.2022
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Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов
Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов - РИА Новости, 25.11.2022
Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов
Минфин РФ находится в диалоге с инвесторами по вопросу обмена евробондов на российские бумаги, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:10
2022-11-25T13:10
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин РФ находится в диалоге с инвесторами по вопросу обмена евробондов на российские бумаги, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы в диалоге находимся, пока решение, окончательное, еще в процессе рассмотрения", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос об обмене евробондов.Минфин ранее получил право в 2023 году выпустить рублевые госбумаги на сумму до 800 миллиардов рублей для обмена на ранее выпущенные суверенные евробонды в целях снижения внешнего валютного долга РФ."Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены. Но не всех это сегодня устраивает", - добавил Силуанов.Это даст возможность снизить объем государственного внешнего долга и, соответственно, приведет к сокращению валютных рисков, сопряженных с его обслуживанием, поясняла смысл соответствующей законодательной поправки на заседании бюджетного комитета Госдумы замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.Согласно одобренным Госдумой ранее поправкам, российские евробонды могут быть обменены только на госбумаги РФ в российских рублях с равными или более длительными сроками их погашения, и такой обмен будет осуществляться по рыночной стоимости, определяемой правительством.
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
13:10 25.11.2022
 
Силуанов рассказал о диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов

Силуанов: Минфин находится в диалоге с инвесторами по поводу обмена евробондов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минфин РФ находится в диалоге с инвесторами по вопросу обмена евробондов на российские бумаги, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы в диалоге находимся, пока решение, окончательное, еще в процессе рассмотрения", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос об обмене евробондов.
Минфин ранее получил право в 2023 году выпустить рублевые госбумаги на сумму до 800 миллиардов рублей для обмена на ранее выпущенные суверенные евробонды в целях снижения внешнего валютного долга РФ.
"Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены. Но не всех это сегодня устраивает", - добавил Силуанов.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов
Это даст возможность снизить объем государственного внешнего долга и, соответственно, приведет к сокращению валютных рисков, сопряженных с его обслуживанием, поясняла смысл соответствующей законодательной поправки на заседании бюджетного комитета Госдумы замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.
Согласно одобренным Госдумой ранее поправкам, российские евробонды могут быть обменены только на госбумаги РФ в российских рублях с равными или более длительными сроками их погашения, и такой обмен будет осуществляться по рыночной стоимости, определяемой правительством.
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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