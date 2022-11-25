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В Новосибирске суд снова оправдал тревел-блогера по делу об убийстве
В Новосибирске суд снова оправдал тревел-блогера по делу об убийстве - РИА Новости, 25.11.2022
В Новосибирске суд снова оправдал тревел-блогера по делу об убийстве
Ленинский районный суд Новосибирска, во второй раз рассмотрев уголовное дело местного тревел-блогера Анатолия Гомзякова, который обвинялся в убийстве человека,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:35
2022-11-25T07:35
2022-11-25T10:15
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НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска, во второй раз рассмотрев уголовное дело местного тревел-блогера Анатолия Гомзякова, который обвинялся в убийстве человека, вновь оправдал его, сообщается на сайте суда.Как сообщалось, Ленинский райсуд в мае этого года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал Гомзякова "в связи с непричастностью к совершению преступления". Однако приговор был обжалован. В сентябре Новосибирский областной суд отменил его и вновь направил дело на рассмотрение в суд первой инстанции."Приговором Ленинского районного суда Новосибирска от 25 ноября 2022 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гомзяков А.В. оправдан по предъявленному ему обвинению <…> за непричастностью его к совершению данного преступления", - говорится в сообщении суда.В суде пояснили, что коллегия присяжных заседателей огласила свой оправдательный вердикт по делу блогера 24 ноября – признала его невиновным в убийстве. Суд признал за Гомзяковым право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием. Приговор пока не вступил в силу.Анатолий Гомзяков - известный новосибирский тревел-блогер. Он обвинялся в умышленном убийстве мужчины в квартире в Ленинском районе Новосибирска. По данным СМИ, Гомзяков выпивал с одним из своих подписчиков в его квартире на 24-м этаже, а наутро тело мужчины нашли возле дома.По версии обвинения, блогер "нанес потерпевшему не менее одного удара в голову с применением предмета, используемого в качестве оружия", а затем якобы перенес тело потерпевшего на балкон квартиры и сбросил вниз. Обвиняемый же утверждал, что просто заснул во время застолья, а проснувшись и не обнаружив хозяина дома, ушел к себе домой. Мужчине грозило наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
https://ria.ru/20221118/sud-1832381689.html
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новосибирск, ленинский район, новосибирский областной суд, новости - туризм
Новосибирск, Ленинский район, Новосибирский областной суд, Туризм, Новости - Туризм
07:35 25.11.2022 (обновлено: 10:15 25.11.2022)
В Новосибирске суд снова оправдал тревел-блогера по делу об убийстве
В Новосибирске суд во второй раз оправдал тревел-блогера Гомзякова по делу об убийстве
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска, во второй раз рассмотрев уголовное дело местного тревел-блогера Анатолия Гомзякова, который обвинялся в убийстве человека, вновь оправдал его, сообщается на сайте суда.
Как сообщалось, Ленинский райсуд в мае этого года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал Гомзякова "в связи с непричастностью к совершению преступления". Однако приговор был обжалован. В сентябре Новосибирский областной суд
отменил его и вновь направил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.
"Приговором Ленинского районного суда Новосибирска от 25 ноября 2022 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Гомзяков А.В. оправдан по предъявленному ему обвинению <…> за непричастностью его к совершению данного преступления", - говорится в сообщении суда.
В суде пояснили, что коллегия присяжных заседателей огласила свой оправдательный вердикт по делу блогера 24 ноября – признала его невиновным в убийстве. Суд признал за Гомзяковым право на реабилитацию в связи с уголовным преследованием. Приговор пока не вступил в силу.
Анатолий Гомзяков - известный новосибирский тревел-блогер. Он обвинялся в умышленном убийстве мужчины в квартире в Ленинском районе
Новосибирска. По данным СМИ, Гомзяков выпивал с одним из своих подписчиков в его квартире на 24-м этаже, а наутро тело мужчины нашли возле дома.
По версии обвинения, блогер "нанес потерпевшему не менее одного удара в голову с применением предмета, используемого в качестве оружия", а затем якобы перенес тело потерпевшего на балкон квартиры и сбросил вниз. Обвиняемый же утверждал, что просто заснул во время застолья, а проснувшись и не обнаружив хозяина дома, ушел к себе домой. Мужчине грозило наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.