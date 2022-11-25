https://ria.ru/20221125/bishkek-1834184230.html

Спикер парламента Киргизии призвал переименовать советские районы Бишкека

Спикер парламента Киргизии призвал переименовать советские районы Бишкека - РИА Новости, 25.11.2022

Спикер парламента Киргизии призвал переименовать советские районы Бишкека

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев в ходе выступления на первом Народном Курултае (собрании старейшин) в пятницу призвал срочно сменить советские... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:01

2022-11-25T13:01

2022-11-25T17:05

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БИШКЕК, 25 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев в ходе выступления на первом Народном Курултае (собрании старейшин) в пятницу призвал срочно сменить советские названия районов Бишкека."У нас есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Нужно срочно переименовать названия районов Бишкека", — заявил он.Бишкек территориально делится на четыре района: Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский. Ранее ряд политиков и чиновников неоднократно поднимали вопрос о необходимости их переименования в честь известных киргизских деятелей, однако другие указывали на высокую стоимость сопутствующих работ и наличие более важных проблем как в столице, так и в государстве.

https://ria.ru/20221118/mir-1832372340.html

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Кирилл Волков

в мире, бишкек, киргизия, ссср