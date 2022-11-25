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Спикер парламента Киргизии призвал переименовать советские районы Бишкека - РИА Новости, 25.11.2022
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Спикер парламента Киргизии призвал переименовать советские районы Бишкека
Спикер парламента Киргизии призвал переименовать советские районы Бишкека - РИА Новости, 25.11.2022
Спикер парламента Киргизии призвал переименовать советские районы Бишкека
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев в ходе выступления на первом Народном Курултае (собрании старейшин) в пятницу призвал срочно сменить советские... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:01
2022-11-25T17:05
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БИШКЕК, 25 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев в ходе выступления на первом Народном Курултае (собрании старейшин) в пятницу призвал срочно сменить советские названия районов Бишкека."У нас есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Нужно срочно переименовать названия районов Бишкека", — заявил он.Бишкек территориально делится на четыре района: Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский. Ранее ряд политиков и чиновников неоднократно поднимали вопрос о необходимости их переименования в честь известных киргизских деятелей, однако другие указывали на высокую стоимость сопутствующих работ и наличие более важных проблем как в столице, так и в государстве.
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в мире, бишкек, киргизия, ссср
В мире, Бишкек, Киргизия, СССР
13:01 25.11.2022 (обновлено: 17:05 25.11.2022)
 
Спикер парламента Киргизии призвал переименовать советские районы Бишкека

Спикер парламента Киргизии Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека

© Flickr / zsooltВид на город Бишкек, Кыргызстан
Вид на город Бишкек, Кыргызстан - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Flickr / zsoolt
Вид на город Бишкек, Кыргызстан. Архивное фото
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БИШКЕК, 25 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев в ходе выступления на первом Народном Курултае (собрании старейшин) в пятницу призвал срочно сменить советские названия районов Бишкека.
"У нас есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Нужно срочно переименовать названия районов Бишкека", — заявил он.
Бишкек территориально делится на четыре района: Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский. Ранее ряд политиков и чиновников неоднократно поднимали вопрос о необходимости их переименования в честь известных киргизских деятелей, однако другие указывали на высокую стоимость сопутствующих работ и наличие более важных проблем как в столице, так и в государстве.
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