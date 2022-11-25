https://ria.ru/20221125/bezhentsy-1834101171.html

Беженка с Украины пожаловалась на очерствевших британцев

Беженка с Украины пожаловалась на очерствевших британцев - РИА Новости, 25.11.2022

Беженка с Украины пожаловалась на очерствевших британцев

Украинские беженцы сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье "просто из-за их статуса",... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T03:13

2022-11-25T03:13

2022-11-25T03:13

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские беженцы сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье "просто из-за их статуса", говорится в сюжете радиостанции LBC.Украинка по имени Евгения, приехавшая в Британию в феврале вместе с четырьмя детьми по программе "Дома для Украины", рассказала, что столкнулась с подобным по окончании согласованного шестимесячного срока проживания у принимающей стороны.По ее словам, занявшись поисками собственного жилья, она столкнулась с "огромными препятствиями", несмотря на то, что семья, у которой она жила, предлагала выступить в качестве поручителя. "Я была удивлена, потому что раньше все люди здесь были очень милы с нами", — посетовала женщина.Роб Гамильтон, у которого жила Евгения, рассказал LBC, что начал звонить потенциальным арендодателям от ее имени, однако все "глохло" сразу, как только в разговоре упоминалось о беженцах.Опрос, проведенный Управлением национальной статистики в начале этой недели, показал, что почти половина украинцев, переехавших в Великобританию, сталкиваются с препятствиями при попытке арендовать частное жилье. Как отмечает LBC, местные власти "отчаянно" просили принимающие семьи продлить срок размещения украинцев по истечении шести месяцев, согласованных по программе "Дома для Украины", при этом в некоторых районах советы даже увеличили размер финансовой поддержки для принимающей стороны. Однако многие из предоставивших жилье беженцам сообщили радиостанции, что "им нужен перерыв после лишений в течение последних месяцев".Вице-председатель Сети районных советов Великобритании Бриджит Смит заявила LBC, что кризис стоимости жизни в стране стал фактором изменения отношения к беженцам. При этом она предположила, что причиной могут быть и рождественские праздники, так как "людям нужно место в своих домах для семьи и друзей, приезжающих в гости"."Если вы предоставляете место в своем доме для размещения людей на шесть месяцев, а обычно вся ваша семья приезжает на Рождество, занимая все кровати и пространство в вашем доме, то это просто усложняет решение продолжить (принимать беженцев. – прим. ред.)", - добавила Смит.Весной Британия облегчила визовый режим для украинцев. Визы по семейной схеме для украинских беженцев стали бесплатными, они выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема ("Дома для Украины") предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

https://ria.ru/20221123/bezhentsy-1833796909.html

https://ria.ru/20221124/vizy-1833969317.html

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в мире, великобритания, украина