https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834319498.html

СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции

СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции - РИА Новости, 25.11.2022

СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции

Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:19

2022-11-25T18:19

2022-11-25T18:19

белоруссия

евросоюз

санкции

в мире

мебель

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из Евросоюза продолжают приобретать товары из Белоруссии, несмотря на санкции против МинскаВ докладе Eartsight говорится, что несколько компаний из Австрии, Германии и Франции покупают белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес в Белоруссии.Согласно докладу, немецкая компания Polipol является одним из крупнейших покупателей белорусской древесной продукции. Утверждается, что она закупает древесно-стружечные плиты у производителя из Белоруссии, якобы использующего принудительный труд в исправительных колониях.В этом году ЕС ввел запрет на импорт произведенной в Белоруссии древесины.

https://ria.ru/20221125/sanktsii-1834298805.html

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, евросоюз, санкции, в мире, мебель