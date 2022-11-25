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СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции - РИА Новости, 25.11.2022
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СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции
СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции - РИА Новости, 25.11.2022
СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции
Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:19
2022-11-25T18:19
белоруссия
евросоюз
санкции
в мире
мебель
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из Евросоюза продолжают приобретать товары из Белоруссии, несмотря на санкции против МинскаВ докладе Eartsight говорится, что несколько компаний из Австрии, Германии и Франции покупают белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес в Белоруссии.Согласно докладу, немецкая компания Polipol является одним из крупнейших покупателей белорусской древесной продукции. Утверждается, что она закупает древесно-стружечные плиты у производителя из Белоруссии, якобы использующего принудительный труд в исправительных колониях.В этом году ЕС ввел запрет на импорт произведенной в Белоруссии древесины.
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белоруссия, евросоюз, санкции, в мире, мебель
Белоруссия, Евросоюз, Санкции, В мире, Мебель
18:19 25.11.2022
 
СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции

Politico: мебельные компании из Евросоюза закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из Евросоюза продолжают приобретать товары из Белоруссии, несмотря на санкции против Минска
В докладе Eartsight говорится, что несколько компаний из Австрии, Германии и Франции покупают белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес в Белоруссии.
Согласно докладу, немецкая компания Polipol является одним из крупнейших покупателей белорусской древесной продукции. Утверждается, что она закупает древесно-стружечные плиты у производителя из Белоруссии, якобы использующего принудительный труд в исправительных колониях.
В этом году ЕС ввел запрет на импорт произведенной в Белоруссии древесины.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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