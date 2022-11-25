https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834319498.html
СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции
СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции - РИА Новости, 25.11.2022
СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции
Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:19
2022-11-25T18:19
2022-11-25T18:19
белоруссия
евросоюз
санкции
в мире
мебель
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Американское издание Politico сообщило со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight, что ряд крупных мебельных компаний из Евросоюза продолжают приобретать товары из Белоруссии, несмотря на санкции против МинскаВ докладе Eartsight говорится, что несколько компаний из Австрии, Германии и Франции покупают белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес в Белоруссии.Согласно докладу, немецкая компания Polipol является одним из крупнейших покупателей белорусской древесной продукции. Утверждается, что она закупает древесно-стружечные плиты у производителя из Белоруссии, якобы использующего принудительный труд в исправительных колониях.В этом году ЕС ввел запрет на импорт произведенной в Белоруссии древесины.
https://ria.ru/20221125/sanktsii-1834298805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, евросоюз, санкции, в мире, мебель
Белоруссия, Евросоюз, Санкции, В мире, Мебель
СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции
Politico: мебельные компании из Евросоюза закупаются в Белоруссии, несмотря на санкции