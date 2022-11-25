https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834266573.html

Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие

Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие - РИА Новости, 25.11.2022

Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы молодому поколению белорусов пришлось с оружием в руках защищать свою страну. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:26

2022-11-25T16:26

2022-11-25T16:26

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы молодому поколению белорусов пришлось с оружием в руках защищать свою страну.Глава белорусского государства в пятницу провел выездное совещание в Гомеле, посвященное развитию агропромышленного комплекса региона."Вы почувствовали, это тут – рядом с вами (Гомельская область граничит с Украиной – ред.). Так это вы просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне этого абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется – встаньте и скажите, мы обеспечим", - сказал Лукашенко, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.Ранее президент Белоруссии неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего начала мирных переговоров по ситуации на Украине.

https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, вооруженные силы белоруссии