https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834266573.html
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие - РИА Новости, 25.11.2022
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы молодому поколению белорусов пришлось с оружием в руках защищать свою страну. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:26
2022-11-25T16:26
2022-11-25T16:26
в мире
александр лукашенко
белоруссия
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы молодому поколению белорусов пришлось с оружием в руках защищать свою страну.Глава белорусского государства в пятницу провел выездное совещание в Гомеле, посвященное развитию агропромышленного комплекса региона."Вы почувствовали, это тут – рядом с вами (Гомельская область граничит с Украиной – ред.). Так это вы просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне этого абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется – встаньте и скажите, мы обеспечим", - сказал Лукашенко, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.Ранее президент Белоруссии неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего начала мирных переговоров по ситуации на Украине.
https://ria.ru/20221116/belorussiya-1831958855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, вооруженные силы белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось с оружием в руках защищать страну