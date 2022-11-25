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Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие - РИА Новости, 25.11.2022
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Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие - РИА Новости, 25.11.2022
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы молодому поколению белорусов пришлось с оружием в руках защищать свою страну. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:26
2022-11-25T16:26
в мире
александр лукашенко
белоруссия
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы молодому поколению белорусов пришлось с оружием в руках защищать свою страну.Глава белорусского государства в пятницу провел выездное совещание в Гомеле, посвященное развитию агропромышленного комплекса региона."Вы почувствовали, это тут – рядом с вами (Гомельская область граничит с Украиной – ред.). Так это вы просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне этого абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется – встаньте и скажите, мы обеспечим", - сказал Лукашенко, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.Ранее президент Белоруссии неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего начала мирных переговоров по ситуации на Украине.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, вооруженные силы белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии
16:26 25.11.2022
 
Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие

Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось с оружием в руках защищать страну

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы молодому поколению белорусов пришлось с оружием в руках защищать свою страну.
Глава белорусского государства в пятницу провел выездное совещание в Гомеле, посвященное развитию агропромышленного комплекса региона.
"Вы почувствовали, это тут – рядом с вами (Гомельская область граничит с Украиной – ред.). Так это вы просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне этого абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется – встаньте и скажите, мы обеспечим", - сказал Лукашенко, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего начала мирных переговоров по ситуации на Украине.
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 15:37
Минобороны Белоруссии допустило подготовку Польши к "наступательной войне"
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияВооруженные силы Белоруссии
 
 
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