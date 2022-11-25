https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834222995.html

Лукашенко поручил белорусским компаниям наладить прямой экспорт в Россию

Лукашенко поручил белорусским компаниям наладить прямой экспорт в Россию - РИА Новости, 25.11.2022

Лукашенко поручил белорусским компаниям наладить прямой экспорт в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители должны развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:40

2022-11-25T14:40

2022-11-25T14:40

экономика

александр лукашенко

россия

белоруссия

гомельская область

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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители должны развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные поставки продукции на экспорт, в том числе в Россию, а то дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах.Как сообщила пресс-служба главы государства, данное поручение прозвучало во время поездки президента в пятницу в Гомель, в рамках которой прошло совещание по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области.Согласно сообщению, "глава государства заметил, что, как его информируют, дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах: закупают на предприятиях за условных два рубля, а продают в России за девять". "Президент требует, чтобы предприятия развивали свои торговые сети и самостоятельно занимались продажами, а не просто стремились поскорее выпихнуть продукцию за свои ворота", - подчеркнули в пресс-службе.Он напомнил, что в этом году в стране получен очень хороший урожай, а на мировом рынке складывается благоприятная конъюнктура для продажи продовольствия. "Бог нас пожалел, и в этом году мы действительно выдали в стране прекрасный результат в сфере агропромышленного комплекса. Раньше мы не знали, что делать, куда продать. Сегодня только дай. За хорошие деньги. Так продайте, возьмите деньги и творите в Гомельской области. Вам никто не мешает, а я буду вас только защищать, чтобы вам никто не мешал. Но вы заработайте эти деньги", - поставил задачу президент.Однако он считает, что белорусские производители недостаточно активны в развитии экспортных поставок. "Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины сейчас. Рынки - вези куда хочешь, только дай. И не только в России. Китай готов потребить сколько угодно продукции", - заявил Лукашенко.Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции на 26% за первые три квартала по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 6 миллиардов долларов, и по итогам года поставки на внешние рынки превысят 8 миллиардов, заявлял ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. В прошлом году экспорт белорусской сельхозпродукции составил 6,7 миллиарда долларов, что на 17,3% больше показателя 2020 года. Белоруссия ранее ставила задачу нарастить экспорт продовольствия и сельхозпродукции до 8 миллиардов долларов к 2025 году.

https://ria.ru/20221124/belorusy-1834091069.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833883431.html

https://ria.ru/20221124/bonduelle-1833962384.html

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белоруссия

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экономика, александр лукашенко, россия, белоруссия, гомельская область