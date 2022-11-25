https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834222995.html
Лукашенко поручил белорусским компаниям наладить прямой экспорт в Россию
Лукашенко поручил белорусским компаниям наладить прямой экспорт в Россию - РИА Новости, 25.11.2022
Лукашенко поручил белорусским компаниям наладить прямой экспорт в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители должны развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:40
2022-11-25T14:40
2022-11-25T14:40
экономика
александр лукашенко
россия
белоруссия
гомельская область
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители должны развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные поставки продукции на экспорт, в том числе в Россию, а то дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах.Как сообщила пресс-служба главы государства, данное поручение прозвучало во время поездки президента в пятницу в Гомель, в рамках которой прошло совещание по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области.Согласно сообщению, "глава государства заметил, что, как его информируют, дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах: закупают на предприятиях за условных два рубля, а продают в России за девять". "Президент требует, чтобы предприятия развивали свои торговые сети и самостоятельно занимались продажами, а не просто стремились поскорее выпихнуть продукцию за свои ворота", - подчеркнули в пресс-службе.Он напомнил, что в этом году в стране получен очень хороший урожай, а на мировом рынке складывается благоприятная конъюнктура для продажи продовольствия. "Бог нас пожалел, и в этом году мы действительно выдали в стране прекрасный результат в сфере агропромышленного комплекса. Раньше мы не знали, что делать, куда продать. Сегодня только дай. За хорошие деньги. Так продайте, возьмите деньги и творите в Гомельской области. Вам никто не мешает, а я буду вас только защищать, чтобы вам никто не мешал. Но вы заработайте эти деньги", - поставил задачу президент.Однако он считает, что белорусские производители недостаточно активны в развитии экспортных поставок. "Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины сейчас. Рынки - вези куда хочешь, только дай. И не только в России. Китай готов потребить сколько угодно продукции", - заявил Лукашенко.Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции на 26% за первые три квартала по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 6 миллиардов долларов, и по итогам года поставки на внешние рынки превысят 8 миллиардов, заявлял ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. В прошлом году экспорт белорусской сельхозпродукции составил 6,7 миллиарда долларов, что на 17,3% больше показателя 2020 года. Белоруссия ранее ставила задачу нарастить экспорт продовольствия и сельхозпродукции до 8 миллиардов долларов к 2025 году.
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экономика, александр лукашенко, россия, белоруссия, гомельская область
Экономика, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Гомельская область
Лукашенко поручил белорусским компаниям наладить прямой экспорт в Россию
Лукашенко: белорусские компании должны развивать свой экспорт, в том числе в Россию
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители должны развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные поставки продукции на экспорт, в том числе в Россию, а то дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах.
Как сообщила пресс-служба главы государства, данное поручение прозвучало во время поездки президента в пятницу в Гомель
, в рамках которой прошло совещание по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области
.
Согласно сообщению, "глава государства заметил, что, как его информируют, дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах: закупают на предприятиях за условных два рубля, а продают в России за девять". "Президент требует, чтобы предприятия развивали свои торговые сети и самостоятельно занимались продажами, а не просто стремились поскорее выпихнуть продукцию за свои ворота", - подчеркнули в пресс-службе.
"Мы с этим будем разбираться и вас защищать, но и вам надо шевелиться, чтобы достойно выглядеть и иметь деньги. Сегодня можно получить деньги", - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что в этом году в стране получен очень хороший урожай, а на мировом рынке складывается благоприятная конъюнктура для продажи продовольствия. "Бог нас пожалел, и в этом году мы действительно выдали в стране прекрасный результат в сфере агропромышленного комплекса. Раньше мы не знали, что делать, куда продать. Сегодня только дай. За хорошие деньги. Так продайте, возьмите деньги и творите в Гомельской области. Вам никто не мешает, а я буду вас только защищать, чтобы вам никто не мешал. Но вы заработайте эти деньги", - поставил задачу президент.
Однако он считает, что белорусские производители недостаточно активны в развитии экспортных поставок. "Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины сейчас. Рынки - вези куда хочешь, только дай. И не только в России. Китай
готов потребить сколько угодно продукции", - заявил Лукашенко.
Белоруссия увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции на 26% за первые три квартала по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 6 миллиардов долларов, и по итогам года поставки на внешние рынки превысят 8 миллиардов, заявлял ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. В прошлом году экспорт белорусской сельхозпродукции составил 6,7 миллиарда долларов, что на 17,3% больше показателя 2020 года. Белоруссия ранее ставила задачу нарастить экспорт продовольствия и сельхозпродукции до 8 миллиардов долларов к 2025 году.