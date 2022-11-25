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СМИ узнали о проверках в трех из четырех государственных банков Украины
СМИ узнали о проверках в трех из четырех государственных банков Украины - РИА Новости, 25.11.2022
СМИ узнали о проверках в трех из четырех государственных банков Украины
Нацбанк Украины (НБУ) начал проверки трех из четырех государственных банков страны, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:14
2022-11-25T22:14
2022-11-25T22:14
в мире
андрей пышный
александр дубинский
андрей ермак
украина
нацбанк украины
укрэксимбанк
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нацбанк Украины (НБУ) начал проверки трех из четырех государственных банков страны, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в финрегуляторе."НБУ уже запустил проверки в три из четырех государственных банков. А именно Укрэксимбанк, Укргазбанк, Ощадбанк", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.В частности, проверку Ощадбанка связывают с некими вопросами, которые возникали к банку у Андрея Пышного во время работы в организации советником.Депутаты Верховной рады Украины 7 октября проголосовали за назначение Андрея Пышного главой Нацбанка страны. По словам депутата Рады Александра Дубинского, Пышный является приятелем руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака и одноклассником экс-премьера Арсения Яценюка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей пышный, александр дубинский, андрей ермак, украина, нацбанк украины, укрэксимбанк
В мире, Андрей Пышный, Александр Дубинский, Андрей Ермак, Украина, Нацбанк Украины, Укрэксимбанк
СМИ узнали о проверках в трех из четырех государственных банков Украины
"Страна.ua": Нацбанк Украины начал проверки 3 из 4 государственных банков