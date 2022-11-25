https://ria.ru/20221125/azarov-1834137644.html

Азаров обсудил с Файзуллиным строительную отрасль Самарской области

Азаров обсудил с Файзуллиным строительную отрасль Самарской области - РИА Новости, 25.11.2022

Азаров обсудил с Файзуллиным строительную отрасль Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, на которой обсудил развитие строительной... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:50

2022-11-25T10:50

2022-11-25T11:04

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САМАРА, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, на которой обсудил развитие строительной отрасли региона, сообщает пресс-служба облправительства.По информации пресс-службы, Азаров встретился с Файзуллиным в ходе рабочей командировки в Москву."Глава Самарской области и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли региона: это ввод нового жилья, переселение жителей из аварийного жилого фонда, строительство сопутствующей инфраструктуры, реализация крупных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в 2022 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, Самарская область планирует обеспечить ввод жилья в объеме почти 1,9 миллиона квадратных метров. За январь-октябрь 2022 года ввод жилья обеспечен в объеме почти 1,6 миллиона квадратных метров, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.Отмечается, что опережающими темпами в Самарской области реализуется адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Квартиры по программе переселения уже получили почти 9 тысяч человек. В этом году в новое жилье переедут 2159 жителей региона из 877 жилых помещений, что позволит обеспечить выполнение планового показателя национального проекта на 109%. Всего программой предусматривается расселение 24,3 тысячи человек из аварийного жилого фонда. Выполнить задачу регион намерен на год раньше срока - до конца 2024 года.Азаров обсудил с Файзуллиным возможности дополнительной поддержки Самарской области в решении вопроса по переселению граждан из аварийного жилья.По данным пресс-службы, министерством была отмечена работа Самарской области по исполнению национальных проектов в части строительства в регионе, а также по восстановлению мирной жизни на Донбассе - в городе-побратиме Снежном.В ходе встречи стороны обсудили реализацию в регионе инфраструктурных проектов, самый крупный из которых – строительство новой станции метро "Театральная"."Строительство станции "Театральная" находится в активной фазе. Министром было отмечено, что правительством Самарской области в вопросе переселения людей, чьи дома попадают в зону строительства, предпринимаются дополнительные меры поддержки - к тем, что предусмотрены федеральным законодательством", - приводит слова Азарова пресс-служба.Губернатор также представил министру предложения по стимулированию жилищного строительства и поддержке строительной отрасли Самарской области и всей страны.

https://realty.ria.ru/20221115/vychet-1831683387.html

https://ria.ru/20221101/azarov-1828503767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий азаров, владимир путин, самарская область, россия, москва