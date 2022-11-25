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Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России - РИА Новости, 25.11.2022
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Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России
Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России - РИА Новости, 25.11.2022
Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России
Росавиация объявила дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полетов внутри России, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:05
2022-11-25T13:05
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росавиация объявила дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полетов внутри России, сообщает ведомство.Власти в 2022 году выделили 100 миллиардов рублей субсидий авиакомпаниям на полеты по РФ. Росавиация ранее уже перераспределяла часть сэкономленных средств на эту субсидию между перевозчиками."Росавиация во исполнение решения правительства РФ... объявляет дополнительный отбор среди российских авиакомпаний для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия. Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 235,25 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Данная мера господдержки, отмечает Росавиация, позволяет сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты. Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 года.Заявки на участие в отборе принимаются до 2 декабря от авиакомпаний, ранее участвовавших в отборе на перераспределение средств. Определение победителей - до 9 декабря, авиакомпании должны будут заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 16 декабря.
https://ria.ru/20221115/aviatsiya-1831627987.html
https://ria.ru/20221125/tu-1834123810.html
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
13:05 25.11.2022
 
Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России

Росавиация проведет дополнительный отбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России

© РИА Новости/Аврора / Перейти в медиабанкСотрудник аэропорта Шереметьево возле билборда
Сотрудник аэропорта Шереметьево возле билборда
© РИА Новости/Аврора
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Сотрудник аэропорта Шереметьево возле билборда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росавиация объявила дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полетов внутри России, сообщает ведомство.
Власти в 2022 году выделили 100 миллиардов рублей субсидий авиакомпаниям на полеты по РФ. Росавиация ранее уже перераспределяла часть сэкономленных средств на эту субсидию между перевозчиками.
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"Росавиация во исполнение решения правительства РФ... объявляет дополнительный отбор среди российских авиакомпаний для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия. Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 235,25 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Данная мера господдержки, отмечает Росавиация, позволяет сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты. Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 года.
Заявки на участие в отборе принимаются до 2 декабря от авиакомпаний, ранее участвовавших в отборе на перераспределение средств. Определение победителей - до 9 декабря, авиакомпании должны будут заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 16 декабря.
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