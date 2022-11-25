https://ria.ru/20221125/aviatsiya-1834185952.html

Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России

Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России - РИА Новости, 25.11.2022

Росавиация проведет допотбор авиакомпаний для субсидий на полеты по России

Росавиация объявила дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полетов внутри России, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:05

2022-11-25T13:05

2022-11-25T13:05

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росавиация объявила дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полетов внутри России, сообщает ведомство.Власти в 2022 году выделили 100 миллиардов рублей субсидий авиакомпаниям на полеты по РФ. Росавиация ранее уже перераспределяла часть сэкономленных средств на эту субсидию между перевозчиками."Росавиация во исполнение решения правительства РФ... объявляет дополнительный отбор среди российских авиакомпаний для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия. Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 235,25 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Данная мера господдержки, отмечает Росавиация, позволяет сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты. Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 года.Заявки на участие в отборе принимаются до 2 декабря от авиакомпаний, ранее участвовавших в отборе на перераспределение средств. Определение победителей - до 9 декабря, авиакомпании должны будут заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 16 декабря.

https://ria.ru/20221115/aviatsiya-1831627987.html

https://ria.ru/20221125/tu-1834123810.html

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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)