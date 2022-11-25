Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру
Ректор МГУ Садовничий: сетевая аспирантура позволит аспирантам иметь двух руководителей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий предложил создать "сетевую аспирантуру", которая позволит аспирантам иметь двух научных руководителей.
"Давайте попробуем создать нечто вроде сетевой аспирантуры, в которой у аспиранта будет возможность выполнять диссертационное исследование на базе вуза и научной организации и иметь, соответственно, двух научных руководителей", - сказал ректор на мероприятии, посвященном 30-летию Российского Союза ректоров в Институте стран Азии и Африки МГУ.
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Кроме того, он предложил подумать о расширении и усилении компетенций диссертационных советов на базе вузов или научных организаций путём включения в их состав профильных специалистов высокого уровня – сотрудников научных организаций или вузов.
По его словам, на сегодняшний день подготовку аспирантов в России осуществляют 567 вузов и 599 научных организаций, при этом на вузы приходится 86% общей численности аспирантов.
"По-прежнему не радуют итоги – примерно одинаковые в вузовской и в академической аспирантуре: заканчивают аспирантуру в среднем 62% поступивших, а защищают диссертацию в вузах 10% выпускников, в научных институтах – 11%", - добавил ректор.