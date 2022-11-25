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Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру - РИА Новости, 25.11.2022
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Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру
Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру - РИА Новости, 25.11.2022
Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру
Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий предложил создать "сетевую аспирантуру", которая позволит аспирантам иметь двух научных руководителей. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:06
2022-11-25T15:06
общество
виктор садовничий
россия
российский союз ректоров
институт стран азии и африки
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий предложил создать "сетевую аспирантуру", которая позволит аспирантам иметь двух научных руководителей."Давайте попробуем создать нечто вроде сетевой аспирантуры, в которой у аспиранта будет возможность выполнять диссертационное исследование на базе вуза и научной организации и иметь, соответственно, двух научных руководителей", - сказал ректор на мероприятии, посвященном 30-летию Российского Союза ректоров в Институте стран Азии и Африки МГУ.Кроме того, он предложил подумать о расширении и усилении компетенций диссертационных советов на базе вузов или научных организаций путём включения в их состав профильных специалистов высокого уровня – сотрудников научных организаций или вузов.По его словам, на сегодняшний день подготовку аспирантов в России осуществляют 567 вузов и 599 научных организаций, при этом на вузы приходится 86% общей численности аспирантов."По-прежнему не радуют итоги – примерно одинаковые в вузовской и в академической аспирантуре: заканчивают аспирантуру в среднем 62% поступивших, а защищают диссертацию в вузах 10% выпускников, в научных институтах – 11%", - добавил ректор.
https://ria.ru/20201230/aspirantura-1591574683.html
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общество, виктор садовничий, россия, российский союз ректоров, институт стран азии и африки
Общество, Виктор Садовничий, Россия, Российский союз ректоров, Институт стран Азии и Африки
15:06 25.11.2022
 
Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру

Ректор МГУ Садовничий: сетевая аспирантура позволит аспирантам иметь двух руководителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий предложил создать "сетевую аспирантуру", которая позволит аспирантам иметь двух научных руководителей.
"Давайте попробуем создать нечто вроде сетевой аспирантуры, в которой у аспиранта будет возможность выполнять диссертационное исследование на базе вуза и научной организации и иметь, соответственно, двух научных руководителей", - сказал ректор на мероприятии, посвященном 30-летию Российского Союза ректоров в Институте стран Азии и Африки МГУ.
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Кроме того, он предложил подумать о расширении и усилении компетенций диссертационных советов на базе вузов или научных организаций путём включения в их состав профильных специалистов высокого уровня – сотрудников научных организаций или вузов.
По его словам, на сегодняшний день подготовку аспирантов в России осуществляют 567 вузов и 599 научных организаций, при этом на вузы приходится 86% общей численности аспирантов.
"По-прежнему не радуют итоги – примерно одинаковые в вузовской и в академической аспирантуре: заканчивают аспирантуру в среднем 62% поступивших, а защищают диссертацию в вузах 10% выпускников, в научных институтах – 11%", - добавил ректор.
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ОбществоВиктор СадовничийРоссияРоссийский союз ректоровИнститут стран Азии и Африки
 
 
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