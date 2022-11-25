https://ria.ru/20221125/aspirantura-1834232930.html

Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру

Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру - РИА Новости, 25.11.2022

Садовничий предложил создать сетевую аспирантуру

Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий предложил создать "сетевую аспирантуру", которая позволит аспирантам иметь двух научных руководителей. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:06

2022-11-25T15:06

2022-11-25T15:06

общество

виктор садовничий

россия

российский союз ректоров

институт стран азии и африки

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий предложил создать "сетевую аспирантуру", которая позволит аспирантам иметь двух научных руководителей."Давайте попробуем создать нечто вроде сетевой аспирантуры, в которой у аспиранта будет возможность выполнять диссертационное исследование на базе вуза и научной организации и иметь, соответственно, двух научных руководителей", - сказал ректор на мероприятии, посвященном 30-летию Российского Союза ректоров в Институте стран Азии и Африки МГУ.Кроме того, он предложил подумать о расширении и усилении компетенций диссертационных советов на базе вузов или научных организаций путём включения в их состав профильных специалистов высокого уровня – сотрудников научных организаций или вузов.По его словам, на сегодняшний день подготовку аспирантов в России осуществляют 567 вузов и 599 научных организаций, при этом на вузы приходится 86% общей численности аспирантов."По-прежнему не радуют итоги – примерно одинаковые в вузовской и в академической аспирантуре: заканчивают аспирантуру в среднем 62% поступивших, а защищают диссертацию в вузах 10% выпускников, в научных институтах – 11%", - добавил ректор.

https://ria.ru/20201230/aspirantura-1591574683.html

https://ria.ru/20220809/obrazovanie-1808314126.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, виктор садовничий, россия, российский союз ректоров, институт стран азии и африки