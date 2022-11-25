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МИД Армении опасается новой эскалации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 25.11.2022
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МИД Армении опасается новой эскалации на границе с Азербайджаном
МИД Армении опасается новой эскалации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 25.11.2022
МИД Армении опасается новой эскалации на границе с Азербайджаном
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает высокой вероятность новой эскалации на границе республики с Азербайджаном. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:40
2022-11-25T16:40
в мире
арарат мирзоян
армения
азербайджан
мид армении
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает высокой вероятность новой эскалации на границе республики с Азербайджаном.Как сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, Мирзоян провел встречу с управляющим директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Михаэлем Зибертом."Мирзоян представил подходы армянской стороны относительно установления стабильности и мира на Южном Кавказе. Было подчеркнуто, что воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия, а вероятность новой эскалации остается высокой", - сообщается на сайте МИД.Собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и ЕС, региональной безопасности, обменялись мнениями о деятельности миссии наблюдателей Евросоюза в Армении на границе с Азербайджаном. Мирзоян коснулся также процесса нормализации армяно-турецких отношений.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
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в мире, арарат мирзоян, армения, азербайджан, мид армении, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Арарат Мирзоян, Армения, Азербайджан, МИД Армении, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
16:40 25.11.2022
 
МИД Армении опасается новой эскалации на границе с Азербайджаном

МИД Армении назвал вероятность новой эскалации на границе с Азербайджаном высокой

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает высокой вероятность новой эскалации на границе республики с Азербайджаном.
Как сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, Мирзоян провел встречу с управляющим директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Михаэлем Зибертом.
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"Мирзоян представил подходы армянской стороны относительно установления стабильности и мира на Южном Кавказе. Было подчеркнуто, что воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия, а вероятность новой эскалации остается высокой", - сообщается на сайте МИД.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и ЕС, региональной безопасности, обменялись мнениями о деятельности миссии наблюдателей Евросоюза в Армении на границе с Азербайджаном. Мирзоян коснулся также процесса нормализации армяно-турецких отношений.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
 
В миреАрарат МирзоянАрменияАзербайджанМИД АрменииУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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