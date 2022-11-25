https://ria.ru/20221125/armeniya-1834274320.html

МИД Армении опасается новой эскалации на границе с Азербайджаном

МИД Армении опасается новой эскалации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 25.11.2022

МИД Армении опасается новой эскалации на границе с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает высокой вероятность новой эскалации на границе республики с Азербайджаном. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:40

2022-11-25T16:40

2022-11-25T16:40

в мире

арарат мирзоян

армения

азербайджан

мид армении

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает высокой вероятность новой эскалации на границе республики с Азербайджаном.Как сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, Мирзоян провел встречу с управляющим директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Михаэлем Зибертом."Мирзоян представил подходы армянской стороны относительно установления стабильности и мира на Южном Кавказе. Было подчеркнуто, что воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия, а вероятность новой эскалации остается высокой", - сообщается на сайте МИД.Собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и ЕС, региональной безопасности, обменялись мнениями о деятельности миссии наблюдателей Евросоюза в Армении на границе с Азербайджаном. Мирзоян коснулся также процесса нормализации армяно-турецких отношений.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, арарат мирзоян, армения, азербайджан, мид армении, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе