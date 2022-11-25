https://ria.ru/20221125/aktivy-1834168061.html
Минфин хочет обменять замороженные за рубежом активы российских инвесторов
Минфин хочет обменять замороженные за рубежом активы российских инвесторов - РИА Новости, 25.11.2022
Минфин хочет обменять замороженные за рубежом активы российских инвесторов
Минфин прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом активов российских инвесторов, тема в начальной стадии рассмотрения - Силуанов РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:18
2022-11-25T12:18
2022-11-25T12:18
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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Минфин прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом активов российских инвесторов, тема в начальной стадии рассмотрения - СилуановРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Материал дополняется
Минфин хочет обменять замороженные за рубежом активы российских инвесторов
Минфин работает над обменом замороженных за рубежом активов российских инвесторов