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Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 25.11.2022
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Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"*
Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 25.11.2022
Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"*
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"** и еще двух организаций. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:42
2022-11-25T16:42
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
россия
талибан
оон
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КАБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"** и еще двух организаций."Согласно распоряжению руководства главного управления, разведки запрещается какая-либо политическая деятельность "Хизб ут-Тахрир"**, "Джамиат Эслах" и организации "Наджм", - говорится в заявлении разведывательного управления талибов, поступившем в распоряжение РИА Новости.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221027/mid-1827140702.html
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афганистан
кабул (город)
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), россия, талибан, оон
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Кабул (город), Россия, Талибан, ООН
16:42 25.11.2022
 
Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"*

Талибы запретили деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир"* и еще двух организаций

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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КАБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"** и еще двух организаций.
"Согласно распоряжению руководства главного управления, разведки запрещается какая-либо политическая деятельность "Хизб ут-Тахрир"**, "Джамиат Эслах" и организации "Наджм", - говорится в заявлении разведывательного управления талибов, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:01
Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Запрещенная в России террористическая организация
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 04:49
В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана
 
В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)РоссияТалибанООН
 
 
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