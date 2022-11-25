https://ria.ru/20221125/afganistan-1834274819.html

Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"*

Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 25.11.2022

Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"*

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"** и еще двух организаций. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:42

2022-11-25T16:42

2022-11-25T16:42

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

россия

талибан

оон

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КАБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"** и еще двух организаций."Согласно распоряжению руководства главного управления, разведки запрещается какая-либо политическая деятельность "Хизб ут-Тахрир"**, "Джамиат Эслах" и организации "Наджм", - говорится в заявлении разведывательного управления талибов, поступившем в распоряжение РИА Новости.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221027/mid-1827140702.html

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

афганистан

кабул (город)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), россия, талибан, оон