https://ria.ru/20221125/afganistan-1834274819.html
Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"*
Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 25.11.2022
Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"*
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"** и еще двух организаций. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:42
2022-11-25T16:42
2022-11-25T16:42
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мохаммад хасан ахунд
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талибан
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КАБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* запретило деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"** и еще двух организаций."Согласно распоряжению руководства главного управления, разведки запрещается какая-либо политическая деятельность "Хизб ут-Тахрир"**, "Джамиат Эслах" и организации "Наджм", - говорится в заявлении разведывательного управления талибов, поступившем в распоряжение РИА Новости.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221027/mid-1827140702.html
https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), россия, талибан, оон
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Кабул (город), Россия, Талибан, ООН
Талибы запретили деятельность "Хизб ут-Тахрир"*
Талибы запретили деятельность в Афганистане "Хизб ут-Тахрир"* и еще двух организаций