https://ria.ru/20221125/3d-tekhnologii-1834066263.html

Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ

Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ - РИА Новости, 25.11.2022

Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ

В Московской технической школе (МТШ) стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T07:17

2022-11-25T07:17

2022-11-25T07:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

технологии

москва

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Московской технической школе (МТШ) стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Промышленные компании, заинтересованные во внедрении аддитивных технологий в производственные процессы, могут подать заявку в МТШ на обучение инженеров современным методам 3D-печати."Сегодня в автомобильной промышленности активно используются аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать стала популярным способом для создания прототипов различных комплектующих и деталей. Вместе с тем, развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта "Московская техническая школа" запущен курс "Современные технологии аддитивного производства". Учебный план был подготовлен совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.В рамках подготовки специалисты узнают, какие возможности дает аддитивное производство в общем машиностроении, автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленности, познакомятся с методами анализа и контроля качества изделий, полученных с помощью 3D-технологий. Помимо этого, они научатся работать со специализированными программными продуктами моделирования и прогнозировать изменение себестоимости продукции, исходя из различных факторов. По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221124/proektirovanie-1833795118.html

https://ria.ru/20221116/dipp-1831782195.html

москва

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Алёна Пава

владислав овчинский, технологии, москва, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"