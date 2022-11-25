Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ
© Фото : Пресс-служба ДИПП В Московской технической школе стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Московской технической школе стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Московской технической школе (МТШ) стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Промышленные компании, заинтересованные во внедрении аддитивных технологий в производственные процессы, могут подать заявку в МТШ на обучение инженеров современным методам 3D-печати.
"Сегодня в автомобильной промышленности активно используются аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать стала популярным способом для создания прототипов различных комплектующих и деталей. Вместе с тем, развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта "Московская техническая школа" запущен курс "Современные технологии аддитивного производства". Учебный план был подготовлен совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Промышленные компании, заинтересованные во внедрении аддитивных технологий в производственные процессы, могут подать заявку в МТШ на обучение инженеров современным методам 3D-печати.
"Сегодня в автомобильной промышленности активно используются аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать стала популярным способом для создания прототипов различных комплектующих и деталей. Вместе с тем, развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта "Московская техническая школа" запущен курс "Современные технологии аддитивного производства". Учебный план был подготовлен совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.
В рамках подготовки специалисты узнают, какие возможности дает аддитивное производство в общем машиностроении, автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленности, познакомятся с методами анализа и контроля качества изделий, полученных с помощью 3D-технологий. Помимо этого, они научатся работать со специализированными программными продуктами моделирования и прогнозировать изменение себестоимости продукции, исходя из различных факторов.
"Программа позволит учащимся иметь представление о мировой практике внедрения технологий аддитивного производства, поскольку в процессе повышения квалификации будут рассмотрены примеры их реального применения в автомобилестроении. Учащиеся узнают об особенностях технологий SLA, SLS, FDM, SLM и технологии Binder Jetting, а также ознакомятся с производственным оборудованием ФГУП "НАМИ", работающим в соответствии с той или иной технологией", – сказал Директор научно-образовательного центра ФГУП "НАМИ" Ринат Курмаев.
По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации, уточняется в сообщении.