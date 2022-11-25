Рейтинг@Mail.ru
Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221125/3d-tekhnologii-1834066263.html
Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ
Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ - РИА Новости, 25.11.2022
Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ
В Московской технической школе (МТШ) стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:17
2022-11-25T07:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
технологии
москва
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834065869_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a814398b4cb5c65cedfbb33aea5d3ab3.jpg
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Московской технической школе (МТШ) стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Промышленные компании, заинтересованные во внедрении аддитивных технологий в производственные процессы, могут подать заявку в МТШ на обучение инженеров современным методам 3D-печати."Сегодня в автомобильной промышленности активно используются аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать стала популярным способом для создания прототипов различных комплектующих и деталей. Вместе с тем, развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта "Московская техническая школа" запущен курс "Современные технологии аддитивного производства". Учебный план был подготовлен совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.В рамках подготовки специалисты узнают, какие возможности дает аддитивное производство в общем машиностроении, автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленности, познакомятся с методами анализа и контроля качества изделий, полученных с помощью 3D-технологий. Помимо этого, они научатся работать со специализированными программными продуктами моделирования и прогнозировать изменение себестоимости продукции, исходя из различных факторов. По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221124/proektirovanie-1833795118.html
https://ria.ru/20221116/dipp-1831782195.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834065869_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e674b187a07401b00fbb16bf187eb655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, технологии, москва, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Технологии, Москва, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
07:17 25.11.2022
 

Владислав Овчинский: курс 3D-технологий для автопрома стартовал в МТШ

© Фото : Пресс-служба ДИПП В Московской технической школе стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение
В Московской технической школе стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Московской технической школе стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Московской технической школе (МТШ) стартовал курс по внедрению 3D-технологий в автомобилестроение, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

Промышленные компании, заинтересованные во внедрении аддитивных технологий в производственные процессы, могут подать заявку в МТШ на обучение инженеров современным методам 3D-печати.

"Сегодня в автомобильной промышленности активно используются аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать стала популярным способом для создания прототипов различных комплектующих и деталей. Вместе с тем, развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта "Московская техническая школа" запущен курс "Современные технологии аддитивного производства". Учебный план был подготовлен совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский
Вчера, 08:17Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: создатель систем управления поездами переходит на российское ПО
В рамках подготовки специалисты узнают, какие возможности дает аддитивное производство в общем машиностроении, автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленности, познакомятся с методами анализа и контроля качества изделий, полученных с помощью 3D-технологий. Помимо этого, они научатся работать со специализированными программными продуктами моделирования и прогнозировать изменение себестоимости продукции, исходя из различных факторов.
"Программа позволит учащимся иметь представление о мировой практике внедрения технологий аддитивного производства, поскольку в процессе повышения квалификации будут рассмотрены примеры их реального применения в автомобилестроении. Учащиеся узнают об особенностях технологий SLA, SLS, FDM, SLM и технологии Binder Jetting, а также ознакомятся с производственным оборудованием ФГУП "НАМИ", работающим в соответствии с той или иной технологией", – сказал Директор научно-образовательного центра ФГУП "НАМИ" Ринат Курмаев.
По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации, уточняется в сообщении.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
16 ноября, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московская техническая школа начинает набор на курс аддитивных технологий
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийТехнологииМоскваНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала