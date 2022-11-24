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Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/zapravki-1834021504.html
Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области
Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области
Очереди за топливом на заправках сохраняются в четверг в Киеве и области, сообщило украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:26
2022-11-24T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Очереди за топливом на заправках сохраняются в четверг в Киеве и области, сообщило украинское интернет-издание "Страна"."В Киеве и в области по-прежнему большие очереди на заправках", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания в подписи к видео с очередью из автомобилей. Отмечается, что часть заправок не работает из-за отсутствия электроэнергии, а работающие вынуждены пользоваться генераторами.Украинские СМИ в среду сообщали об очередях в магазинах, на заправках и у банкоматов. Люди массово снимали наличные и делали запасы топлива и воды. Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/odessa-1833965813.html
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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:26 24.11.2022
 
Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области

"Страна.ua" сообщила, что в Киеве и области сохраняются очереди на автозаправках

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Очереди за топливом на заправках сохраняются в четверг в Киеве и области, сообщило украинское интернет-издание "Страна".
"В Киеве и в области по-прежнему большие очереди на заправках", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания в подписи к видео с очередью из автомобилей. Отмечается, что часть заправок не работает из-за отсутствия электроэнергии, а работающие вынуждены пользоваться генераторами.
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:02Специальная военная операция на Украине
В Одессе не смогли запустить большинство котельных
Украинские СМИ в среду сообщали об очередях в магазинах, на заправках и у банкоматов. Люди массово снимали наличные и делали запасы топлива и воды. Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:45Специальная военная операция на Украине
На Украине оценили состояние энергосистемы после блэкаута
 
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