https://ria.ru/20221124/zapravki-1834021504.html

Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области

Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области

Очереди за топливом на заправках сохраняются в четверг в Киеве и области, сообщило украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:26

2022-11-24T17:26

2022-11-24T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774676259_56:0:3697:2048_1920x0_80_0_0_3a41c3c82c16e9a8735cde43f5d7b31d.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Очереди за топливом на заправках сохраняются в четверг в Киеве и области, сообщило украинское интернет-издание "Страна"."В Киеве и в области по-прежнему большие очереди на заправках", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания в подписи к видео с очередью из автомобилей. Отмечается, что часть заправок не работает из-за отсутствия электроэнергии, а работающие вынуждены пользоваться генераторами.Украинские СМИ в среду сообщали об очередях в магазинах, на заправках и у банкоматов. Люди массово снимали наличные и делали запасы топлива и воды. Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221124/odessa-1833965813.html

https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр