Украинские СМИ отметили очереди на заправках в Киеве и области
"Страна.ua" сообщила, что в Киеве и области сохраняются очереди на автозаправках
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Очереди за топливом на заправках сохраняются в четверг в Киеве и области, сообщило украинское интернет-издание "Страна".
"В Киеве и в области по-прежнему большие очереди на заправках", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания в подписи к видео с очередью из автомобилей. Отмечается, что часть заправок не работает из-за отсутствия электроэнергии, а работающие вынуждены пользоваться генераторами.
Украинские СМИ в среду сообщали об очередях в магазинах, на заправках и у банкоматов. Люди массово снимали наличные и делали запасы топлива и воды. Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.