https://ria.ru/20221124/zaklyuchennye-1833919201.html

Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД

Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022

Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД

Россия не будет в публичном поле обсуждать вопрос обмена заключенными с США, эта тема очень чувствительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:25

2022-11-24T13:25

2022-11-24T13:40

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не будет в публичном поле обсуждать вопрос обмена заключенными с США, эта тема очень чувствительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это относится к нашей позиции. Мы эти вещи (обмен заключенными с США - ред.) публично не обсуждаем", - сказала она в ходе брифинга в четверг."Мы уже неоднократно говорили, что мы не комментируем сам ход наших контактов (с США - ред.). Мы готовы говорить и подтверждать факты переговорного процесса, открытость к решению этих вопросов, потому что для нас эти вопросы были приоритетными на протяжении многих лет. Ход переговоров - это вещь чувствительная, она связана с судьбами людей, что не должно выноситься на публику именно для того, чтобы переговорный процесс привел к каким-либо конкретным, устраивающим, в частности, нас, результатам", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20221124/rossiya-1833884407.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)