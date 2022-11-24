https://ria.ru/20221124/zaklyuchennye-1833919201.html
Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД
Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022
Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД
Россия не будет в публичном поле обсуждать вопрос обмена заключенными с США, эта тема очень чувствительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:25
2022-11-24T13:25
2022-11-24T13:40
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не будет в публичном поле обсуждать вопрос обмена заключенными с США, эта тема очень чувствительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это относится к нашей позиции. Мы эти вещи (обмен заключенными с США - ред.) публично не обсуждаем", - сказала она в ходе брифинга в четверг."Мы уже неоднократно говорили, что мы не комментируем сам ход наших контактов (с США - ред.). Мы готовы говорить и подтверждать факты переговорного процесса, открытость к решению этих вопросов, потому что для нас эти вопросы были приоритетными на протяжении многих лет. Ход переговоров - это вещь чувствительная, она связана с судьбами людей, что не должно выноситься на публику именно для того, чтобы переговорный процесс привел к каким-либо конкретным, устраивающим, в частности, нас, результатам", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20221124/rossiya-1833884407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:25 24.11.2022 (обновлено: 13:40 24.11.2022)
Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД
Захарова: Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США в публичном поле