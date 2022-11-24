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Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022
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Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД
Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022
Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД
Россия не будет в публичном поле обсуждать вопрос обмена заключенными с США, эта тема очень чувствительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:25
2022-11-24T13:40
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не будет в публичном поле обсуждать вопрос обмена заключенными с США, эта тема очень чувствительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это относится к нашей позиции. Мы эти вещи (обмен заключенными с США - ред.) публично не обсуждаем", - сказала она в ходе брифинга в четверг."Мы уже неоднократно говорили, что мы не комментируем сам ход наших контактов (с США - ред.). Мы готовы говорить и подтверждать факты переговорного процесса, открытость к решению этих вопросов, потому что для нас эти вопросы были приоритетными на протяжении многих лет. Ход переговоров - это вещь чувствительная, она связана с судьбами людей, что не должно выноситься на публику именно для того, чтобы переговорный процесс привел к каким-либо конкретным, устраивающим, в частности, нас, результатам", - добавила Захарова.
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россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:25 24.11.2022 (обновлено: 13:40 24.11.2022)
 
Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично, заявили в МИД

Захарова: Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США в публичном поле

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не будет в публичном поле обсуждать вопрос обмена заключенными с США, эта тема очень чувствительная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это относится к нашей позиции. Мы эти вещи (обмен заключенными с США - ред.) публично не обсуждаем", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
"Мы уже неоднократно говорили, что мы не комментируем сам ход наших контактов (с США - ред.). Мы готовы говорить и подтверждать факты переговорного процесса, открытость к решению этих вопросов, потому что для нас эти вопросы были приоритетными на протяжении многих лет. Ход переговоров - это вещь чувствительная, она связана с судьбами людей, что не должно выноситься на публику именно для того, чтобы переговорный процесс привел к каким-либо конкретным, устраивающим, в частности, нас, результатам", - добавила Захарова.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 11:58
В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США
 
РоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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