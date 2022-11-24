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Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022
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Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД
Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022
Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД
Россия продолжает интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:33
2022-11-24T11:48
в мире
москва
магатэ
запорожская аэс
сергей рябков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия продолжает интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, мы продолжаем интенсивные консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Буквально вчера очередная встреча на этот счет прошла между российской делегацией, которую возглавлял гендиректор Росатома Алексей Лихачев, и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Она состоялась в Стамбуле", - сказал Рябков на брифинге."С учетом вновь усилившихся обстрелов непосредственно территории Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, в ходе которых имели место повреждения важной инфраструктуры станции, по нашим наблюдениям, растет понимание того, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно", - добавил он.
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в мире, москва, магатэ, запорожская аэс, сергей рябков
В мире, Москва, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Сергей Рябков
11:33 24.11.2022 (обновлено: 11:48 24.11.2022)
 
Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия продолжает интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, мы продолжаем интенсивные консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Буквально вчера очередная встреча на этот счет прошла между российской делегацией, которую возглавлял гендиректор Росатома Алексей Лихачев, и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Она состоялась в Стамбуле", - сказал Рябков на брифинге.
"С учетом вновь усилившихся обстрелов непосредственно территории Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, в ходе которых имели место повреждения важной инфраструктуры станции, по нашим наблюдениям, растет понимание того, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно", - добавил он.
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В миреМоскваМАГАТЭЗапорожская АЭССергей Рябков
 
 
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