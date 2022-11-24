11:33 24.11.2022 (обновлено: 11:48 24.11.2022)
Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРазрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия продолжает интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, мы продолжаем интенсивные консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Буквально вчера очередная встреча на этот счет прошла между российской делегацией, которую возглавлял гендиректор Росатома Алексей Лихачев, и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Она состоялась в Стамбуле", - сказал Рябков на брифинге.
"С учетом вновь усилившихся обстрелов непосредственно территории Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, в ходе которых имели место повреждения важной инфраструктуры станции, по нашим наблюдениям, растет понимание того, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно", - добавил он.