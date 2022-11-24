https://ria.ru/20221124/zaes-1833876209.html

Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД

Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 24.11.2022

Москва ведет интенсивные консультации с МАГАТЭ по ЗАЭС, заявили в МИД

Россия продолжает интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:33

2022-11-24T11:33

2022-11-24T11:48

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия продолжает интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, мы продолжаем интенсивные консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Буквально вчера очередная встреча на этот счет прошла между российской делегацией, которую возглавлял гендиректор Росатома Алексей Лихачев, и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Она состоялась в Стамбуле", - сказал Рябков на брифинге."С учетом вновь усилившихся обстрелов непосредственно территории Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ, в ходе которых имели место повреждения важной инфраструктуры станции, по нашим наблюдениям, растет понимание того, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно", - добавил он.

https://ria.ru/20221124/zamery-1833835524.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, магатэ, запорожская аэс, сергей рябков