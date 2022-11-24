https://ria.ru/20221124/yakutiya-1833868095.html

Кючусский кластер в Якутии могут признать территорией опережающего развития

Кючусский кластер в Якутии могут признать территорией опережающего развития - РИА Новости, 24.11.2022

Кючусский кластер в Якутии могут признать территорией опережающего развития

Кючусский промышленный кластер Якутии вокруг одного из самых крупных в России золоторудных месторождений заслуживает того, чтобы его признали территорией... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:19

2022-11-24T11:19

2022-11-24T11:19

республика саха (якутия)

россия

алексей чекунков

дальний восток

арктика

ростех

экономика

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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Кючусский промышленный кластер Якутии вокруг одного из самых крупных в России золоторудных месторождений заслуживает того, чтобы его признали территорией опережающего развития, заявил журналистам министр РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков."Такие проекты, как развитие Кючусского кластера, это, безусловно, проекты, которые заслуживают статуса территории опережающего развития. И мы сейчас работаем над решениями, которые предварительно докладывали председателю правительства. Он нас поддержал в том, чтобы весь Дальний Восток был одной территорией опережающего развития, чтобы подобные проекты могли получать этот статус значительно быстрее, автоматически", – отметил глава Минвостокразвития РФ по итогам совещания в региональном правительстве.По словам Чекункова, проекты кластера на золоторудном месторождении Кючус тесно связан с развитием Северного морского пути. "Правительством принят План развития Северного морского пути, подготовленный нашим министерством. Проекты, направленные на развитие кластеров месторождений, питают северный морской путь грузами и создают экспортную выручку для России. Все технологии для реализации комплексного подхода есть. Завершаем работу по юридическому и финансовому структурированию проекта. Будем выходить в правительство с комплексным планом реализации. Надеюсь, к следующему ВЭФ все основные параметры будут утверждены", - рассказал министр.Ранее сообщалось о том, что инвестиции СП "Ростеха" и "Селигдара" - ООО "Белое золото" - в месторождение золота Кючус в Якутии могут превысить 375 миллионов долларов.Государственная экологическая экспертиза одобрила проект строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Якутии, следующим шагом станет выдача лицензии на сооружение этой АЭС.Золоторудное месторождение Кючус расположено за Полярным кругом в двух районах Республики Саха (Якутия): Усть-Янском и Верхоянском. Площадь участка составляет 8,35 квадратного километра. Запасы золота по C1+C2 - 175,2 тонны; ресурсы P1+P2 - 253 тонны. Запасы месторождения могут быть увеличены, поскольку текущие были определены по состоянию на 2008 год, когда на рынке была совершенно иная рыночная конъюнктура.

https://ria.ru/20221123/yakutiya-1833611859.html

https://ria.ru/20221116/dokhody-1831976647.html

россия

дальний восток

арктика

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Артем Смирнов

россия, алексей чекунков, дальний восток, арктика, ростех, экономика