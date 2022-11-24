https://ria.ru/20221124/vzaimodeystvie-1833927179.html

Пиотровский: Россия создает свой рецепт взаимодействия религий

Пиотровский: Россия создает свой рецепт взаимодействия религий - РИА Новости, 24.11.2022

Пиотровский: Россия создает свой рецепт взаимодействия религий

Россия создает свой рецепт взаимодействия религий и конфессий, который является образцом для всего мира, но никому его не навязывает, завил директор... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:36

2022-11-24T13:36

2022-11-24T13:36

республика татарстан

международный дискуссионный клуб "валдай"

валдай (клуб)

михаил пиотровский

россия

государственный эрмитаж

эрмитаж (музей)

религия

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КАЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Россия создает свой рецепт взаимодействия религий и конфессий, который является образцом для всего мира, но никому его не навязывает, завил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский."В России созданы рецепты взаимодействия религий, потому что все традиционные религии, которые здесь представлены, традиционны для России. В России есть российский многовековой рецепт взаимодействия ислама и государства, есть многовековой рецепт, менявшийся, взаимодействия православия и государства, буддизма и государства и российский рецепт взаимодействия различных конфессий, опять же, ради России", - сказал Пиотровский журналистам в рамках проходящей в Казани конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Религиозное многоголосие и национальное единство".По его словам, в этом рецепте много механизмов, и в частности Татарстан и опыт Татарстана – это образец того, как на деле, восстанавливая памятники, создавать мир в обществе, в регионе и в стране в целом."Мы дальше разрабатываем русский рецепт, который является образцом для всего мира. Мы его никому не навязываем, просто он самый лучший", - подчеркнул Пиотровский.В конференции принимают участие более 20 экспертов из восьми стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Основная задача дискуссий в Казани – обсудить секрет устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

https://ria.ru/20221113/kontakt-1831226128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб), михаил пиотровский, россия, государственный эрмитаж, эрмитаж (музей), религия, общество, казань