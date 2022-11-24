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В правительстве оценили выручку вендоров общесистемного ПО от экспорта - РИА Новости, 24.11.2022
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В правительстве оценили выручку вендоров общесистемного ПО от экспорта
В правительстве оценили выручку вендоров общесистемного ПО от экспорта - РИА Новости, 24.11.2022
В правительстве оценили выручку вендоров общесистемного ПО от экспорта
Правительство РФ рассчитывает, что российские производители общестстемного программного обеспечения (ПО) и систем управления предприятиями будут получать от... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:43
2022-11-24T11:43
дмитрий чернышенко
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что российские производители общестстемного программного обеспечения (ПО) и систем управления предприятиями будут получать от экспорта своих продуктов за рубеж до 50% выручки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Общесистемное ПО и системы, которые достаточно универсальны, такие как ERP (системы управления предприятиями - ред.) - они обладают большим экспортным потенциалом. Мы рассчитываем до половины выручки компаний российских вендоров получать на зарубежных рынках. А с нишевыми решениями, скажем так, добычи нефти - сложнее, и там процентов 15 прогнозируется", - сказал Чернышенко журналистам в кулуарах в кулуарах конференции AI Journey.По его словам, российский рынок не может быть закрытым и автократичным, чтобы на нем можно было окупать гигантские инвестиции, которые направляются в создание промышленных решений мирового уровня. "Поэтому мы в хорошем смысле обречены идти в другие страны и обеспечивать реальную конкуренцию признанным международным менеджерам, добиваясь своей справедливой роли на международном рынке", - отметил Чернышенко.В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.
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дмитрий чернышенко, экономика, технологии, россия
Дмитрий Чернышенко, Экономика, Технологии, Россия
11:43 24.11.2022
 
В правительстве оценили выручку вендоров общесистемного ПО от экспорта

Чернышенко: до половины выручки российских вендоров общесистемного ПО будет от экспорта

© Фото предоставлено аппаратом вице-премьераЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что российские производители общестстемного программного обеспечения (ПО) и систем управления предприятиями будут получать от экспорта своих продуктов за рубеж до 50% выручки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Общесистемное ПО и системы, которые достаточно универсальны, такие как ERP (системы управления предприятиями - ред.) - они обладают большим экспортным потенциалом. Мы рассчитываем до половины выручки компаний российских вендоров получать на зарубежных рынках. А с нишевыми решениями, скажем так, добычи нефти - сложнее, и там процентов 15 прогнозируется", - сказал Чернышенко журналистам в кулуарах в кулуарах конференции AI Journey.
По его словам, российский рынок не может быть закрытым и автократичным, чтобы на нем можно было окупать гигантские инвестиции, которые направляются в создание промышленных решений мирового уровня. "Поэтому мы в хорошем смысле обречены идти в другие страны и обеспечивать реальную конкуренцию признанным международным менеджерам, добиваясь своей справедливой роли на международном рынке", - отметил Чернышенко.
В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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