https://ria.ru/20221124/vyruchka-1833879444.html

В правительстве оценили выручку вендоров общесистемного ПО от экспорта

В правительстве оценили выручку вендоров общесистемного ПО от экспорта - РИА Новости, 24.11.2022

В правительстве оценили выручку вендоров общесистемного ПО от экспорта

Правительство РФ рассчитывает, что российские производители общестстемного программного обеспечения (ПО) и систем управления предприятиями будут получать от... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:43

2022-11-24T11:43

2022-11-24T11:43

дмитрий чернышенко

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что российские производители общестстемного программного обеспечения (ПО) и систем управления предприятиями будут получать от экспорта своих продуктов за рубеж до 50% выручки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Общесистемное ПО и системы, которые достаточно универсальны, такие как ERP (системы управления предприятиями - ред.) - они обладают большим экспортным потенциалом. Мы рассчитываем до половины выручки компаний российских вендоров получать на зарубежных рынках. А с нишевыми решениями, скажем так, добычи нефти - сложнее, и там процентов 15 прогнозируется", - сказал Чернышенко журналистам в кулуарах в кулуарах конференции AI Journey.По его словам, российский рынок не может быть закрытым и автократичным, чтобы на нем можно было окупать гигантские инвестиции, которые направляются в создание промышленных решений мирового уровня. "Поэтому мы в хорошем смысле обречены идти в другие страны и обеспечивать реальную конкуренцию признанным международным менеджерам, добиваясь своей справедливой роли на международном рынке", - отметил Чернышенко.В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.

https://ria.ru/20221122/mintsifry-1833471480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, экономика, технологии, россия