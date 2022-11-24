18:51 24.11.2022 (обновлено: 19:13 24.11.2022)
Вотум недоверия политике Минюста Молдавии не нашел поддержки в парламенте
Против вотума недоверия политике Минюста Молдавии проголосовали 53 депутата парламента
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Простой вотум недоверия политике министерства юстиции Молдавии не нашел поддержки в парламенте, "против" проголосовали 53 депутата, заявил на заседании в четверг спикер парламента Игорь Гросу.
Блок коммунистов и социалистов Молдавии на прошлой неделе выдвинул в парламенте вотум недоверия политике министерства юстиции. Автор инициативы депутат политсилы Василий Боля заявил, что недопустимо, когда исполнительная власть в лице министра Литвиненко пытается контролировать судебную власть. Он подчеркнул, что необходимо навести порядок в системе юстиции, а министр с этим не справляется. Социалисты призвали Литвиненко уйти в отставку.
"За" проголосовали 23 депутата, "против" - 53 депутата, констатирую, что простой вотум недоверия политике министерства юстиции провалился", - заявил Гросу.
При этом сам Литвиненко заявил депутатам парламента, что уйдет в отставку только после "наказания всех воров и конфискации их имущества".
Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.
Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. В пятницу на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по нацбезопасности Дорина Речана. Спикер парламента Игорь Гросу обвинил оппозицию и ФСБ России. Прокуратура завела уголовное дело.