https://ria.ru/20221124/votum-1834050132.html

Вотум недоверия политике Минюста Молдавии не нашел поддержки в парламенте

Вотум недоверия политике Минюста Молдавии не нашел поддержки в парламенте - РИА Новости, 24.11.2022

Вотум недоверия политике Минюста Молдавии не нашел поддержки в парламенте

Простой вотум недоверия политике министерства юстиции Молдавии не нашел поддержки в парламенте, "против" проголосовали 53 депутата, заявил на заседании в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:51

2022-11-24T18:51

2022-11-24T19:13

в мире

майя санду

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Простой вотум недоверия политике министерства юстиции Молдавии не нашел поддержки в парламенте, "против" проголосовали 53 депутата, заявил на заседании в четверг спикер парламента Игорь Гросу.Блок коммунистов и социалистов Молдавии на прошлой неделе выдвинул в парламенте вотум недоверия политике министерства юстиции. Автор инициативы депутат политсилы Василий Боля заявил, что недопустимо, когда исполнительная власть в лице министра Литвиненко пытается контролировать судебную власть. Он подчеркнул, что необходимо навести порядок в системе юстиции, а министр с этим не справляется. Социалисты призвали Литвиненко уйти в отставку."За" проголосовали 23 депутата, "против" - 53 депутата, констатирую, что простой вотум недоверия политике министерства юстиции провалился", - заявил Гросу.При этом сам Литвиненко заявил депутатам парламента, что уйдет в отставку только после "наказания всех воров и конфискации их имущества".Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. В пятницу на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по нацбезопасности Дорина Речана. Спикер парламента Игорь Гросу обвинил оппозицию и ФСБ России. Прокуратура завела уголовное дело.

https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html

https://ria.ru/20221124/miting-1833857471.html

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в мире, майя санду, василий боля, игорь гросу, молдавия, россия