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Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине - РИА Новости, 24.11.2022
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Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине
Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине - РИА Новости, 24.11.2022
Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине
Франция должна прекратить поставки вооружений, в особенности гаубиц CEASAR, Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, заявила в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:48
2022-11-24T05:22
марин ле пен
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
франция
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Франция должна прекратить поставки вооружений, в особенности гаубиц CEASAR, Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, заявила в среду лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа", - сказала политик в эфире телеканала CNEWS.Ле Пен выразила убеждение, что Франция должна перестать вооружать Украину. "Да, мы должны перестать это делать. Все вооружения, которые мы передали сегодня Украине, это вооружения, отнятые у Франции. Передавать тяжелые вооружения, в которых нуждается наша собственная армия, означает ослаблять и подвергать риску нашу собственную внутреннюю безопасность", - сказала она."Судя по всему, сегодня мы не в состоянии вести войну на том уровне эффективности, который должен был бы быть у нашей армии", - добавила Ле Пен.Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR и в ближайшее время передаст Киеву еще шесть таких гаубиц, а также 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Как отмечали СМИ, французские вооруженные силы располагали всего 76 артиллерийскими установками CAESAR и, поставив Украине 24 из них, лишились почти трети собственных запасов.Кроме того, Париж передал Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831544835.html
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марин ле пен, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, франция, нато
Марин Ле Пен, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Франция, НАТО
01:48 24.11.2022 (обновлено: 05:22 24.11.2022)
 
Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине

Марин Ле Пен: Париж не может продолжать вооружать Киев в ущерб собственной безопасности

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкЛидер французской политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Лидер французской политической партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Лидер французской политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Франция должна прекратить поставки вооружений, в особенности гаубиц CEASAR, Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, заявила в среду лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
"Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа", - сказала политик в эфире телеканала CNEWS.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 11:07Специальная военная операция на Украине
Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине
Ле Пен выразила убеждение, что Франция должна перестать вооружать Украину. "Да, мы должны перестать это делать. Все вооружения, которые мы передали сегодня Украине, это вооружения, отнятые у Франции. Передавать тяжелые вооружения, в которых нуждается наша собственная армия, означает ослаблять и подвергать риску нашу собственную внутреннюю безопасность", - сказала она.
"Судя по всему, сегодня мы не в состоянии вести войну на том уровне эффективности, который должен был бы быть у нашей армии", - добавила Ле Пен.
Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR и в ближайшее время передаст Киеву еще шесть таких гаубиц, а также 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Как отмечали СМИ, французские вооруженные силы располагали всего 76 артиллерийскими установками CAESAR и, поставив Украине 24 из них, лишились почти трети собственных запасов.
Кроме того, Париж передал Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.
США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 12:13Специальная военная операция на Украине
Ле Пен назвала мысль о прекращении конфликта из-за продвижения ВСУ наивной
 
Марин Ле ПенСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияФранцияНАТО
 
 
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