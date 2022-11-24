https://ria.ru/20221124/vooruzheniya-1833814599.html
Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине
Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине - РИА Новости, 24.11.2022
Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине
Франция должна прекратить поставки вооружений, в особенности гаубиц CEASAR, Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, заявила в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T01:48
2022-11-24T01:48
2022-11-24T05:22
марин ле пен
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
франция
нато
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Франция должна прекратить поставки вооружений, в особенности гаубиц CEASAR, Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, заявила в среду лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа", - сказала политик в эфире телеканала CNEWS.Ле Пен выразила убеждение, что Франция должна перестать вооружать Украину. "Да, мы должны перестать это делать. Все вооружения, которые мы передали сегодня Украине, это вооружения, отнятые у Франции. Передавать тяжелые вооружения, в которых нуждается наша собственная армия, означает ослаблять и подвергать риску нашу собственную внутреннюю безопасность", - сказала она."Судя по всему, сегодня мы не в состоянии вести войну на том уровне эффективности, который должен был бы быть у нашей армии", - добавила Ле Пен.Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR и в ближайшее время передаст Киеву еще шесть таких гаубиц, а также 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Как отмечали СМИ, французские вооруженные силы располагали всего 76 артиллерийскими установками CAESAR и, поставив Украине 24 из них, лишились почти трети собственных запасов.Кроме того, Париж передал Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831544835.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марин ле пен, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, франция, нато
Марин Ле Пен, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Франция, НАТО
01:48 24.11.2022 (обновлено: 05:22 24.11.2022)
Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине
Марин Ле Пен: Париж не может продолжать вооружать Киев в ущерб собственной безопасности
ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Франция должна прекратить поставки вооружений, в особенности гаубиц CEASAR, Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, заявила в среду лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
"Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа", - сказала
политик в эфире телеканала CNEWS.
Ле Пен выразила убеждение, что Франция должна перестать вооружать Украину. "Да, мы должны перестать это делать. Все вооружения, которые мы передали сегодня Украине, это вооружения, отнятые у Франции. Передавать тяжелые вооружения, в которых нуждается наша собственная армия, означает ослаблять и подвергать риску нашу собственную внутреннюю безопасность", - сказала она.
"Судя по всему, сегодня мы не в состоянии вести войну на том уровне эффективности, который должен был бы быть у нашей армии", - добавила Ле Пен.
Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR и в ближайшее время передаст Киеву
еще шесть таких гаубиц, а также 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Как отмечали СМИ, французские вооруженные силы располагали всего 76 артиллерийскими установками CAESAR и, поставив Украине 24 из них, лишились почти трети собственных запасов.
Кроме того, Париж
передал Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.
США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.