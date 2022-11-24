https://ria.ru/20221124/vooruzheniya-1833814599.html

Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине

Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине - РИА Новости, 24.11.2022

Марин Ле Пен высказалась за прекращение поставок вооружений Украине

Франция должна прекратить поставки вооружений, в особенности гаубиц CEASAR, Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, заявила в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T01:48

2022-11-24T01:48

2022-11-24T05:22

марин ле пен

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

франция

нато

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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Франция должна прекратить поставки вооружений, в особенности гаубиц CEASAR, Украине, поскольку это наносит ущерб собственной безопасности страны, заявила в среду лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Помогать Украине соизмеримо с нашими возможностями достойно, но мы не можем это делать в ущерб собственной безопасности, безопасности нашего народа", - сказала политик в эфире телеканала CNEWS.Ле Пен выразила убеждение, что Франция должна перестать вооружать Украину. "Да, мы должны перестать это делать. Все вооружения, которые мы передали сегодня Украине, это вооружения, отнятые у Франции. Передавать тяжелые вооружения, в которых нуждается наша собственная армия, означает ослаблять и подвергать риску нашу собственную внутреннюю безопасность", - сказала она."Судя по всему, сегодня мы не в состоянии вести войну на том уровне эффективности, который должен был бы быть у нашей армии", - добавила Ле Пен.Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR и в ближайшее время передаст Киеву еще шесть таких гаубиц, а также 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Как отмечали СМИ, французские вооруженные силы располагали всего 76 артиллерийскими установками CAESAR и, поставив Украине 24 из них, лишились почти трети собственных запасов.Кроме того, Париж передал Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831544835.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831567943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марин ле пен, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, франция, нато