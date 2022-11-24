https://ria.ru/20221124/vooruzhenie-1834086376.html

В России утвердили графики поставок вооружения в войска

В России утвердили графики поставок вооружения в войска - РИА Новости, 24.11.2022

В России утвердили графики поставок вооружения в войска

Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже готовы графики на ближайшее будущее, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T22:33

2022-11-24T22:33

2022-11-24T23:45

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже готовы графики на ближайшее будущее, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".Министр добавил, что в некоторых случаях удается даже опережать план. В то же время если где-то возникают сложности, то военно-промышленная комиссия вместе с профильными институтами, отвечающими за разработку и модернизацию техники, оперативно включаются в работу и ускоряют поставки, подчеркнул он. В частности, к производству экипировки подключили многие частные предприятия. Они также помогают выполнять заказы по графику, подытожил Мантуров.Ранее сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию. По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество.

https://ria.ru/20221124/postavki-1834053322.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность