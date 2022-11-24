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В России утвердили графики поставок вооружения в войска - РИА Новости, 24.11.2022
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В России утвердили графики поставок вооружения в войска
В России утвердили графики поставок вооружения в войска - РИА Новости, 24.11.2022
В России утвердили графики поставок вооружения в войска
Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже готовы графики на ближайшее будущее, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:33
2022-11-24T23:45
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже готовы графики на ближайшее будущее, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".Министр добавил, что в некоторых случаях удается даже опережать план. В то же время если где-то возникают сложности, то военно-промышленная комиссия вместе с профильными институтами, отвечающими за разработку и модернизацию техники, оперативно включаются в работу и ускоряют поставки, подчеркнул он. В частности, к производству экипировки подключили многие частные предприятия. Они также помогают выполнять заказы по графику, подытожил Мантуров.Ранее сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию. По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество.
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денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность
Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Безопасность
22:33 24.11.2022 (обновлено: 23:45 24.11.2022)
 
В России утвердили графики поставок вооружения в войска

Мантуров: графики поставки вооружения в войска на ближайшее будущее утверждены

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже готовы графики на ближайшее будущее, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идет ритмичная поставка в рамках утвержденных <...> графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период
помесячные", — сказал он.

Министр добавил, что в некоторых случаях удается даже опережать план. В то же время если где-то возникают сложности, то военно-промышленная комиссия вместе с профильными институтами, отвечающими за разработку и модернизацию техники, оперативно включаются в работу и ускоряют поставки, подчеркнул он.
В частности, к производству экипировки подключили многие частные предприятия. Они также помогают выполнять заказы по графику, подытожил Мантуров.
Ранее сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию. По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы
 
Денис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинБезопасность
 
 
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