https://ria.ru/20221124/vooruzhenie-1834086376.html
В России утвердили графики поставок вооружения в войска
В России утвердили графики поставок вооружения в войска - РИА Новости, 24.11.2022
В России утвердили графики поставок вооружения в войска
Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже готовы графики на ближайшее будущее, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T22:33
2022-11-24T22:33
2022-11-24T23:45
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Снабжение российских войск вооружением, а также военной и специальной техникой идет по плану, уже готовы графики на ближайшее будущее, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".Министр добавил, что в некоторых случаях удается даже опережать план. В то же время если где-то возникают сложности, то военно-промышленная комиссия вместе с профильными институтами, отвечающими за разработку и модернизацию техники, оперативно включаются в работу и ускоряют поставки, подчеркнул он. В частности, к производству экипировки подключили многие частные предприятия. Они также помогают выполнять заказы по графику, подытожил Мантуров.Ранее сегодня президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию. По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество.
https://ria.ru/20221124/postavki-1834053322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, безопасность
Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Безопасность
22:33 24.11.2022 (обновлено: 23:45 24.11.2022)
В России утвердили графики поставок вооружения в войска
Мантуров: графики поставки вооружения в войска на ближайшее будущее утверждены