https://ria.ru/20221124/vino-1833954713.html

В правительстве оценили емкость российского рынка вина

В правительстве оценили емкость российского рынка вина - РИА Новости, 24.11.2022

В правительстве оценили емкость российского рынка вина

Россия имеет возможность увеличить производство отечественного вина на 400 миллионов литров в год исходя из емкости внутреннего рынка, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:59

2022-11-24T13:59

2022-11-24T20:51

виктория абрамченко

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834071830_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_f4694cb5c9af38be24b139a0f78aaf5e.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия имеет возможность увеличить производство отечественного вина на 400 миллионов литров в год исходя из емкости внутреннего рынка, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе Первого российского винодельческого форума."Емкость внутреннего рынка позволяет нарастить производство еще до 400 миллионов литров российского вина", - сказала Абрамченко, отметив, что для этого нужны и новые виноградники, и реальная защита виноградопригодных земель.В аппарате вице-премьера уточнили РИА Новости, что речь идет о возможности дополнительно производить еще 400 миллионов литров российской винодельческой продукции в год - сейчас общий объем российского рынка этой продукции составляет около 900 миллионов литров, из которых 55% (около 495 миллионов литров) занимает российское вино."В 2021 году Россия занимала десятое место в мире по величине импорта вина и восьмое по величине рынка вина по объему продаж", - указала Абрамченко, добавив, что российские вина достойно конкурируют с импортом по качеству.Она также напомнила, что и в Российской империи, и во времена Советского Союза виноградарство было признано наиболее интенсивной и доходной формой ведения сельского хозяйства. "Сегодня мы говорим о "новой орбите" российского виноделия", - заметила Абрамченко, подчеркнув, что выход отрасли на эту орбиту был связан с принятием базового закона "О виноградарстве и виноделии"."Вступление закона в силу пришлось на первый год пандемии. В 2022 году к проблемам двух лет пандемии добавились сложности, связанные с антироссийскими санкциями. Несмотря на это отрасль развивается и показывает устойчивый рост", - подчеркнула вице-премьер. В частности, указала она, в текущем году площадь российских виноградников впервые за новейшую историю достигла 100 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20221117/vino-1832157702.html

https://ria.ru/20221124/somele-1833954117.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктория абрамченко, экономика, россия