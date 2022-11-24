https://ria.ru/20221124/vino-1833953803.html

Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции

Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции - РИА Новости, 24.11.2022

Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции

Россия последние годы наращивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:30

2022-11-24T13:30

2022-11-24T14:28

вино

виноделие

экономика

россия

виктория абрамченко

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия последние годы наращивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все расширяется, сообщила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.В текущем году фиксируется и рост производства винодельческой продукции, который к базе 2021 года составил более 9%, добавила вице-премьер.Она также отметила существенное расширение географии производства производства отечественной виноградарской и винодельческой продукции."Если десять лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, радовались первым успехам виноделов Крыма и Севастополя, то сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение виноградо-винодельческих регионов Нижней Волги и Северной Осетии, пробуем первые вина из Самары и ждем урожая первых виноградников в Воронежской и Саратовской областях ", - сказала Абрамченко.

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россия

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Владимир Лаврентьев

вино, виноделие, экономика, россия, виктория абрамченко