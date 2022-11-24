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Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции - РИА Новости, 24.11.2022
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Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции
Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции - РИА Новости, 24.11.2022
Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции
Россия последние годы наращивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:30
2022-11-24T14:28
вино
виноделие
экономика
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия последние годы наращивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все расширяется, сообщила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.В текущем году фиксируется и рост производства винодельческой продукции, который к базе 2021 года составил более 9%, добавила вице-премьер.Она также отметила существенное расширение географии производства производства отечественной виноградарской и винодельческой продукции."Если десять лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, радовались первым успехам виноделов Крыма и Севастополя, то сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение виноградо-винодельческих регионов Нижней Волги и Северной Осетии, пробуем первые вина из Самары и ждем урожая первых виноградников в Воронежской и Саратовской областях ", - сказала Абрамченко.
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вино, виноделие, экономика, россия, виктория абрамченко
Вино, Виноделие, Экономика, Россия, Виктория Абрамченко
13:30 24.11.2022 (обновлено: 14:28 24.11.2022)
 
Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции

Абрамченко: Россия наращивает производство винограда и винодельческой продукции

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство в Краснодарском крае
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия последние годы наращивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все расширяется, сообщила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Рост производства винограда в хозяйствах всех категорий в прошлом году составил более 10% к базе 2020 года, в этом году мы повысили прогноз до 760 тысяч тонн", - сказала Абрамченко. В 2021 году в России было собрано 752 тысячи тонн винограда.
В текущем году фиксируется и рост производства винодельческой продукции, который к базе 2021 года составил более 9%, добавила вице-премьер.
Она также отметила существенное расширение географии производства производства отечественной виноградарской и винодельческой продукции.
"Если десять лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, радовались первым успехам виноделов Крыма и Севастополя, то сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение виноградо-винодельческих регионов Нижней Волги и Северной Осетии, пробуем первые вина из Самары и ждем урожая первых виноградников в Воронежской и Саратовской областях ", - сказала Абрамченко.
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1 ноября, 22:26Краснодарский край
На Кубани появился национальный винный маршрут
 
ВиноВиноделиеЭкономикаРоссияВиктория Абрамченко
 
 
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