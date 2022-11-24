13:30 24.11.2022 (обновлено: 14:28 24.11.2022)
Абрамченко рассказала о наращивании производства винодельческой продукции
Абрамченко: Россия наращивает производство винограда и винодельческой продукции
Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия последние годы наращивает производство винограда и винодельческой продукции, по итогам года ожидается рост урожая винограда, а география виноделия все расширяется, сообщила в ходе Первого российского винодельческого форума вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Рост производства винограда в хозяйствах всех категорий в прошлом году составил более 10% к базе 2020 года, в этом году мы повысили прогноз до 760 тысяч тонн", - сказала Абрамченко. В 2021 году в России было собрано 752 тысячи тонн винограда.
В текущем году фиксируется и рост производства винодельческой продукции, который к базе 2021 года составил более 9%, добавила вице-премьер.
Она также отметила существенное расширение географии производства производства отечественной виноградарской и винодельческой продукции.
"Если десять лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, радовались первым успехам виноделов Крыма и Севастополя, то сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение виноградо-винодельческих регионов Нижней Волги и Северной Осетии, пробуем первые вина из Самары и ждем урожая первых виноградников в Воронежской и Саратовской областях ", - сказала Абрамченко.