https://ria.ru/20221124/videozapisi-1833816627.html
Небензя предположил, что в ООН показывают записанные выступления Зеленского
Небензя предположил, что в ООН показывают записанные выступления Зеленского - РИА Новости, 24.11.2022
Небензя предположил, что в ООН показывают записанные выступления Зеленского
Постпред РФ при ООН Василий Небензя предположил, что в ходе заседаний СБ ООН по Украине членам Совбеза демонстрируют видеозаписи выступлений Владимира... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T02:58
2022-11-24T02:58
2022-11-24T02:59
владимир зеленский
василий небензя
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оон
совет безопасности оон
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предположил, что в ходе заседаний СБ ООН по Украине членам Совбеза демонстрируют видеозаписи выступлений Владимира Зеленского, а не его живое участие по видеосвязи.В среду Киев вновь добился участия в заседании СБ ООН Зеленского по видеосвязи. Россия неоднократно указывала на то, что это противоречит правилам проведения заседаний Совбеза, и Зеленский должен присутствовать в зале. Ранее Небензя отмечал, что во время пандемии Совет решил работать в виртуальном формате. Но все встречи по видеосвязи по общему решению членов Совета "были неофициальными", пояснял он. Когда же Совет вернулся в зал заседаний после активной фазы пандемии, его члены решили, что вернулись к нормальному формату работы и правилам процедуры его работы - то есть, если члены Совета безопасности сидят в зале, то и другие государства-члены, по правилу 37, должны присутствовать в зале."Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его (Владимира Зеленского – ред.) участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение", - сказал Небензя."И ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а, скорее всего, ни секунды", - добавил он.Коллеге из Норвегии Небензя заявил, что Зеленский не слышал его. "Его не интересует мнение членов Совета. Для него это просто трибуна", - добавил Небензя.После того, как обращение Зеленского по видеосвязи прозвучало, экран с его изображением действительно погас, хотя до завершения заседания было далеко.
https://ria.ru/20221124/nebenzya-1833813422.html
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
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владимир зеленский, василий небензя, россия, украина, киев, оон, совет безопасности оон
Владимир Зеленский, Василий Небензя, Россия, Украина, Киев, ООН, Совет Безопасности ООН
02:58 24.11.2022 (обновлено: 02:59 24.11.2022)
Небензя предположил, что в ООН показывают записанные выступления Зеленского
Небензя предположил, что в Совбезе ООН демонстрируют видеозаписи выступлений Зеленского
ООН, 24 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предположил, что в ходе заседаний СБ ООН по Украине членам Совбеза демонстрируют видеозаписи выступлений Владимира Зеленского, а не его живое участие по видеосвязи.
В среду Киев
вновь добился участия в заседании СБ ООН Зеленского по видеосвязи. Россия неоднократно указывала на то, что это противоречит правилам проведения заседаний Совбеза, и Зеленский должен присутствовать в зале. Ранее Небензя отмечал, что во время пандемии Совет решил работать в виртуальном формате. Но все встречи по видеосвязи по общему решению членов Совета "были неофициальными", пояснял он. Когда же Совет вернулся в зал заседаний после активной фазы пандемии, его члены решили, что вернулись к нормальному формату работы и правилам процедуры его работы - то есть, если члены Совета безопасности сидят в зале, то и другие государства-члены, по правилу 37, должны присутствовать в зале.
"Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его (Владимира Зеленского – ред.) участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение", - сказал Небензя.
"И ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а, скорее всего, ни секунды", - добавил он.
Коллеге из Норвегии
Небензя заявил, что Зеленский не слышал его. "Его не интересует мнение членов Совета. Для него это просто трибуна", - добавил Небензя.
После того, как обращение Зеленского по видеосвязи прозвучало, экран с его изображением действительно погас, хотя до завершения заседания было далеко.