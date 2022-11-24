https://ria.ru/20221124/veterany-1833868236.html
В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении
В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении - РИА Новости, 24.11.2022
В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:19
2022-11-24T11:19
2022-11-24T11:21
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности сотрудников при равной производительности труда и квалификации, законопроект размещен в думской электронной базе."Федеральный закон не защищает ветеранов боевых действий… Учитывая заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством, считаем необходимым устранить данный законодательный пробел и внести соответствующие изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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госдума рф, общество
11:19 24.11.2022 (обновлено: 11:21 24.11.2022)
В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении
В ГД внесли проект о праве ветеранов боевых действий остаться на работе при сокращении
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности сотрудников при равной производительности труда и квалификации, законопроект размещен в думской электронной базе.
"Федеральный закон не защищает ветеранов боевых действий… Учитывая заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством, считаем необходимым устранить данный законодательный пробел и внести соответствующие изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.