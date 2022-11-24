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В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении - РИА Новости, 24.11.2022
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В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении
В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении - РИА Новости, 24.11.2022
В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности... РИА Новости, 24.11.2022
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госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности сотрудников при равной производительности труда и квалификации, законопроект размещен в думской электронной базе."Федеральный закон не защищает ветеранов боевых действий… Учитывая заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством, считаем необходимым устранить данный законодательный пробел и внести соответствующие изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
11:19 24.11.2022 (обновлено: 11:21 24.11.2022)
 
В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении

В ГД внесли проект о праве ветеранов боевых действий остаться на работе при сокращении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности сотрудников при равной производительности труда и квалификации, законопроект размещен в думской электронной базе.
"Федеральный закон не защищает ветеранов боевых действий… Учитывая заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством, считаем необходимым устранить данный законодательный пробел и внести соответствующие изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 15:35Специальная военная операция на Украине
Добровольные участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий
 
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