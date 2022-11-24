https://ria.ru/20221124/veterany-1833868236.html

В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении

В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении - РИА Новости, 24.11.2022

В Госдуму внесли проект о правах ветеранов боевых действий при сокращении

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:19

2022-11-24T11:19

2022-11-24T11:21

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности сотрудников при равной производительности труда и квалификации, законопроект размещен в думской электронной базе."Федеральный закон не защищает ветеранов боевых действий… Учитывая заслуги ветеранов боевых действий перед Отечеством, считаем необходимым устранить данный законодательный пробел и внести соответствующие изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221121/dobrovoltsy-1833117903.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество